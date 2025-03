E’ una vera e propria tragedia quella che si è verificata nella serata di ieri in quel di Sestri Ponente, nota località ligure della provincia di Genova: un ragazzo ha perso la vita in un rogo, ed altre persone sono rimaste ferite. La notizia è riportata in questi minuti dai principali organi di informazione online, a cominciare da Genova24 e racconta di un incendio che è scoppiato in una palazzina di via Galliano, precisamente al numero civico 7.

Quella delle ore 4:00 della notte fra martedì 17 e mercoledì 18 marzo 2025 sembrava un normale intervento dei vigili del fuoco, ma quando i pompieri si sono recati sul luogo segnalato hanno trovato una scena drammatica, visto che fra le fiamme vi era appunto un corpo senza vita. La vittima è stata inseguito identificata in un giovane di 29 anni, e sembra che il suo sia stato un gesto estremo: ha appiccato il fuoco al proprio appartamento per suicidarsi, facendola finita.

INCENDIO A GENOVA, 29ENNE MORTO NEL ROGO: COSA E’ SUCCESSO

Quattro invece coloro che sono rimasti feriti e vi sarebbe fra di loro anche una persona in condizioni serie. In base alle prime indiscrezioni emerse, il ragazzo si sarebbe addirittura dato fuoco, un terribile gesto che purtroppo ha posto fine alla vita del giovane.

Non è ben chiaro il perchè di questa drammatica scelta, e solo nelle prossime ore probabilmente scopriremo la verità, fatto sta che il 29enne si trovava in casa assieme alla madre (i due vivevano assieme), ed è lei la ferita più grave, al momento ricoverata in codice rosso presso il San Martino di Genova, in condizioni molto serie e curata con la camera iperbarica. La donna non dovrebbe aver riportato delle ustioni quanto dei gravi problemi respiratori per via dei fumi tossici inalati dopo l’incendio.

INCENDIO A GENOVA, 29ENNE MORTO NEL ROGO: 3 PERSONE FERITE LIEVEMENTE

Le altre tre persone coinvolte, invece, sarebbero rimaste solo leggermente intossicate e sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale di Genova Villa Scassi, in codice giallo: non sono quindi assolutamente in pericolo di vita. Massiccio è stato il dispiegamento di mezzi di soccorso, che si sono recati sul luogo segnalato con ben quattro squadre dei vigili del fuoco, di cui tre dalla sede centrale genovese e una da Multedo. Nel giro di un paio d’ore l‘edificio è stato messo in sicurezza, anche se l’appartamento che è andato a fuoco risulta essere completamente inagibile, devastato appunto dalle fiamme.

15 alla fine le persone che sono state evacuate per precauzione e che hanno quindi passato la notte e parte della mattinata fuori dalle proprie abitazioni: una volta terminata l’emergenza sono potuti rientrare in casa propria, visto che le fiamme non hanno fortunatamente danneggiato gli appartamenti limitrofi. Sul posto, infine, si è recata anche la polizia locale che ha transennato la zona, vietando la circolazione, mentre la polizia ha fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire l’intera dinamica di quanto accaduto.