Incendio a magazzino ex Stefanel/ Ponte di Piave: fumo nero visibile da chilometri

Un maxi incendio si è verificato stamane in quel di Ponte di Piave, comune in provincia di Treviso, in Veneto. Stando a quanto fatto sapere da numerosi organi di informazione online, fra cui anche il quotidiano Repubblica, attorno alle ore 10:20 di oggi, venerdì 23 settembre 2022, sono andati a fuoco gli ex stabilimenti della Stefanel, noto marchio di moda molto in voga in particolare negli anni ’80 e ’90, oggi magazzino dell’azienda Movi Moda Spa. Il rogo è divampato di preciso presso l’edificio sito in via Levada, e le cause dello scoppio non sono ancora accertate.

Il magazzino è adibito a stoccaggio del vestiario, un’area con una superficie di circa mille metri quadri, ma sita all’interno di una zona grande almeno nove volte. Numeroso il dispiegamento di forze dell’ordine, con ben sette squadre dei vigili del fuoco che sono giunte sul luogo segnalato in quel di Ponte di Piave, con trenta diversi operatori, oltre agli uomini del distaccamento di Pordenone, comunque subito fatti rientrare.

INCENDIO MAGAZZINO EX STEFANEL: COSA E’ SUCCESSO

Sul posto si è recata anche una pattuglia dei carabinieri di Motta di Livenza, nonché il comandante della stazione di Ponte di Piave, e infine il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma il fumo ha invaso parte dei locali adiacenti il magazzino ex Stefanel: le fiamme sono state comunque domande in tarda mattinata e attualmente la situazione risulta essere assolutamente sotto controllo.

Subito dopo lo scoppio del rogo tutti i dipendenti che si trovavano all’interno al momento del divampare le fiamme sono stati allontanati, e risultano essere tutti illesi. Il fumo nero che si è alzato dalla ditta ex Stefanel, un colonna densa, è risultato essere visibile da diversi chilometri di distanza, fino a Oderzo, e il sindaco di Ponte di Piave ha preso in considerazione l’idea di provvedimento per la salute pubblica fino a che la situazione, come detto sopra, è tornata alla normalità.

