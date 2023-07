Incendio a Milano in centro per anziani/ 6 morti e 81 feriti: 40 persone intossicate

Un gravissimo incendio si è verificato la scorsa notte a Milano, provocando vittime e moltissimi feriti. L’episodio è avvenuto presso la residenza per anziani Casa per Coniugi, una struttura residenziale che è collocata in via dei Cinquecento nel capoluogo lombardo, e secondo quanto riferito dagli organi di informazione, a cominciare dal sito dell’agenzia di stampa Ansa, l’episodio è avvenuto attorno alle ore 1:20 della notte passata, quindi fra giovedì 6 e venerdì 7 luglio 2023. Il bilancio dell’incendio di Milano è pesantissimo, sei persone sono morte, mentre ben 81 risultano essere ferite e al momento ricoverate in ospedale dopo essere rimaste intossicate (3 sarebbero in gravi condizioni).

Grandine a Torino e nelle Langhe, chicchi come palline da tennis/ Video, devastate le coltivazioni

Le informazioni sono comunque ancora frammentate visto che l’intervento dei vigili del fuoco, alla luce di quanto il rogo sia stato devastante, sono ancora in corso. Non è ovviamente chiaro cos’abbia scaturito il disastro e innescato l’incendio che ha poi portato alla morte di sei poveri anziani. Nel corso della giornata sono attesi aggiornamenti che permetteranno di avere un quadro più certo in merito a questa notizia drammatica. «L’intervento è stati estremamente complicato, non sappiamo le cause dell’incendio. L’ipotesi principale è quella accidentale» le parole di un portavoce dei vigili del fuoco.

Sciopero nazionale trasporti oggi 7 luglio/ Milano, Roma, ATM, ATAC: info e orari

INCENDIO A MILANO IN CENTRO PER ANZIANI, ROGO ANCHE PRESSO IL CPR DI VIA CORELLI

Nella giornata di ieri un altro incendio in quel di Milano aveva attirato l’interesse dei media, precisamente quello verificatosi attorno alle ore 18:00 presso il Cpr di via Corelli. In questo caso il rogo era stato volontario, appiccato per protesta da uno degli ospiti presenti presso il Centro, che aveva deciso di dare fuoco a dei suppellettili di quattro stanze del settore C, rendendo le stesse inutilizzabili. Una volta lanciato l’allarme e chiamati i soccorsi, il questore meneghino, Giuseppe Petronzi, ha inviato sul luogo segnalato un’aliquota di ordine pubblico a disposizione di un funzionario di polizia di modo da mettere l’area in sicurezza, ed eventualmente individuare i responsabili per i danni causati alla struttura.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Governo contro le toghe: “Giudici fanno politica?”

Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio nel giro di breve tempo, dichiarando comunque inagibile il settore del centro. Le autorità stanno provvedendo a ricollocare le 23 persone che vi erano ospitate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA