Incendio a Milano/ Ragazza 28enne si rifugia sul tetto, salvata dai vigili del fuoco

Un incendio avvenuto ieri sera a Milano ha fatto vivere dei momenti di terrore ad una 28enne, che per fuggire alle fiamme è dovuta salire sul tetto dove poi è stata soccorsa dai pompieri. L’episodio, come riferito dal sito online del quotidiano free press Leggo, si è verificato presso un palazzo del centro città, e fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco meneghino, si è concluso al meglio. L’allerta è scattata di preciso verso le ore 20:00 di ieri, giovedì 7 luglio 2022, quando presso la Centrale operativa dei pompieri è giunta una richiesta di intervento a seguito di un violento rogo in un appartamento sito al quinto ed ultimo piano di un edificio di via Cesare Correnti.

Immediato l’arrivo dei pompieri sul luogo e quando sono giunti hanno trovato una ragazza che nel frattempo era uscita dal lucernario della propria abitazione, per poi portarsi appunto sul tetto. Un’operazione non semplice, racconta Leggo descrivendo il salvataggio, in quanto le autoscale dei pompieri hanno dovuto fare molta attenzione ai fili elettrici presenti nella vita, dedicati ai trami e ai mezzi pubblici. Inoltre, sono state salvate altre cinque persone rimaste bloccate nell’edificio a causa delle fiamme o del fumo: alla fine non si è verificato nessun ferito grave ne tanto meno nessun decesso, solo tanta paura, così come confermato anche dai carabinieri.

INCENDIO A MILANO, 28ENNE SALVA DOPO ESSERE SCAPPATA SUL TETTO: LA TESTIMONIANZA

Per motivi precauzionali una signora anziana è stata portata all’ospedale San Giuseppe in codice verde, mentre l’edificio ha sicuramente avuto la peggio visto che il rogo è stato domato solamente dopo tre ore, e lo stabile completamente evacuato.

Una residente del primo piano, ha raccontato: «Mi hanno suonato al citofono verso le 20.15, dicendo che dovevamo uscire. Sulle scale c’erano fumo e puzza». E ancora: «Ho sentito la puzza di fumo e mi sono vestita velocemente. Appena ho aperto la porta, ho pensato che stesse andando a fuoco la casa dei dirimpettai, che sono via. Invece l’incendio è nell’appartamento di sotto, in cui abita un’anziana».

