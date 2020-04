Incendio a Milano, via Gattinara in fiamme / Video, l’intervento dei vigili del fuoco

Incendio a Milano, nella periferia sud della città in Via Gattinara, nella serata di domenica 12 aprile 2020. Un denso fumo nero ha attirato le attenzioni di numerosi milanesi, che preoccupati dalla fiamme e dalla nube scurissima hanno prontamente allertato i vigili del fuoco, precipitatisi rapidamente sul luogo per spegnere l’incendio. Il video è eloquente e racconta anche l’arrivo della polizia locale di Buccinasco e dei carabinieri. Benché non risultassero feriti è intervenuta anche un’ambulanza del 118 per prestare eventuale aiuto. Le cause dell’incendio sono ancora da stabilire, certo è che i residenti alla Barona hanno subito un brutto spavento. L’incendio, scoppiato nel pomeriggio di Pasqua in un’area dismessa di Milano, ha letteralmente distrutto baracche e rifiuti, causando dense colonne di fumo nero e alte fiamme. Sono servite una decina di vetture dei vigili del fuoco per domare l’incendio. Come detto sembra non ci siano feriti, ma tantissimi cittadini preoccupati. Il centralino dei pompieri è infatti stato preso d’assalto, con segnalazioni da parte dei residenti. Non è stata dunque una domenica di Pasqua tranquilla per i milanesi e per i Vigili del Fuoco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA