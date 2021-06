Incendio a Palermo, rischio nube tossica?/ Rifiuti in fiamme in zona Brancaccio

Un incendio di grosse dimensioni è in corso a Palermo, nella zona di Brancaccio, nelle immediate vicinanze delle bretelle dell’autostrada Palermo-Catania, che è stata temporaneamente chiusa, unitamente a un segmento di viale Regione Siciliana, per via del fumo e delle fiamme, che hanno raggiunto anche alcuni alberi di ingenti proporzioni che sono posizionati proprio lungo il tracciato autostradale. Come riportano alcune fonti locali, il traffico veicolare è attualmente impedito grazie alla presenza in loco delle forze dell’ordine: carabinieri, polizia stradale, uomini dell’Anas e tre squadre dei vigili del fuoco, che stanno cercando di sedare il rogo.

Stando a quanto si apprende fino a questo momento, a incendiarsi sarebbero state cataste di rifiuti accumulati nel tempo sotto il ponte di via Messina Montagne, dando vita a una nube nera che si staglia altissima sopra il cielo cittadino e facilmente visibile da molti quartieri del capoluogo regionale. Inoltre, nei pressi del centro commerciale Forum, alcuni presenti riferiscono di essersi imbattuti in una densa cappa, con condizioni di visibilità davvero pessime.

INCENDIO A PALERMO IN ZONA BRANCACCIO: TRE CHILOMETRI DI CODA DA VILLABATE

L’incendio divampato a Palermo in zona Brancaccio sta generando inevitabilmente pesanti ripercussioni sul traffico, visto e considerato che l’autostrada è stata chiusa a scopo precauzionale e lunghe code si registrano dal capoluogo verso Messina e Catania, con file di tre chilometri invece da Villabate verso la città. In questi minuti filtrano altre indiscrezioni, documentate dai colleghi degli organi di informazione locale, che riferiscono la possibile presenza tra i rifiuti, oltre a materiale plastico, di combustibile. Le fiamme sono alte decine di metri e a Palermo si sta già registrando il terrore di una possibile nube tossica. Intanto, come se non bastasse, i vigili del fuoco sono chiamati a fronteggiare un’altra emergenza nell’emergenza; infatti, un grosso incendio di sterpaglie e di spazzatura è deflagrato nell’area di Partinico, impegnando due squadre di pompieri.

