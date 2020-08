Incendio a Pula: albergo in fiamme/ A fuoco una vettura, persona colta da malore

Giovedì 6 agosto 2020 è una data da dimenticare per la Sardegna; dopo il drammatico incidente mortale verificatosi poche ore fa in Gallura, nel quale ha perso la vita il 24enne Riccardo Dessì, giunge adesso la notizia di un incendio divampato intorno alle 5 di questa mattina presso un albergo di Pula, più precisamente in frazione Santa Margherita. La sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso, gestita con rapidità e prontezza: i pompieri, appena giunti sul posto, hanno gestito le operazioni di evacuazione dalla struttura delle persone che si trovavano al suo interno, domando gradualmente le fiamme, divampate nella sala congressi. Nel rogo, purtroppo, ha preso fuoco anche un’autovettura parcheggiata proprio di fronte all’hotel, mentre una persona, colta da malore, è stata trasferita in ospedale dall’ambulanza del 118, intervenuta insieme ai carabinieri della stazione di Pula. Non si conoscono attualmente le condizioni di salute della persona soccorsa. L’incendio ha inevitabilmente arrecato danni alla struttura ricettiva, però, malore a parte, non si segnalano feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA