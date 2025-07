È scoppiato un enorme incendio a Punta Molentis, vicino a Villasimius: le fiamme hanno bloccato i turisti in spiaggia, evacuati via mare

È stato descritto come un vero e proprio inferno – e lo dimostrano anche i video che stanno circolando in rete in queste ore, che trovate alla fine di questo articolo – l’incendio a Punta Molentis, tra le località turistiche più belle, iconiche e apprezzate di Villasimius, in Sardegna: un rogo vastissimo e che sta richiedendo l’intervento di numero forze provinciali e regionali; con i Vigili del Fuoco impegnati sul fronte caldo dell’incendio a Punta Molentis e la Guardia Costiera che sta aiutando via mare le operazioni.

Stando alle poche informazioni che abbiamo fino a questo momento, l’incendio a Punta Molentis sarebbe scoppiato all’improvviso con una spessa coltre di fumo nero e denso che ha gettato in un vero e proprio panico i tanti turisti che si trovavano sulla spiaggia in quel momento: in molti hanno provato a precipitarsi alle loro auto per abbandonare l’area il più rapidamente possibile; mentre altri hanno trovato riparo a ridosso del mare.

Cosa sappiamo dell’incendio a Punta Molentis: evacuati via mare circa 200 turisti intrappolati in spiaggia

Attualmente non è ancora chiaro se l’incendio a Punta Molentis sia stato completamente domato, ma sappiamo che sono al lavoro due differenti squadre di terra e un elicottero dei Vigili del Fuoco, un Canadair che sta provando a domare le fiamme, una motovedetta della Guardia Costiera e una della Guardia di Finanza: mentre le prime provano a mettere in sicurezza l’area, le ultime due si sono rese necessarie per evacuare i circa 200 turisti che erano rimasti intrappolati dall’area.

Non è chiara la natura dell’incendio a Punta Molentis, ma nel frattempo che i pericoli non sono ancora stati del tutto scampati si sa che numerose automobili private sono rimaste coinvolte e distrutte dalle fiamme; mentre è già chiaro ed evidente il danno ambientale e naturalistico, con gli ambientalisti sardi che parlano di una vera e propria tragedia, descrivendo l’area di Punta Molentis come un “gioiello” che ora è andato quasi completamente distrutto.

I video dell’incendio a Punta Molentis: turisti nel panico e auto distrutte dal rogo

#NEWS – #Incendio in #Sardegna, fiamme a ridosso della spiaggia di #Villasimius, bagnanti in fuga.

Grave situazione a #PuntaMolentis, il fuoco ha bloccato quasi integralmente le possibili uscita. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di #Cagliari per una possibile operazione… pic.twitter.com/5tFi9fkrol — Tv2000.it (@TV2000it) July 27, 2025