Incendio a Temptation Island, resort Is Morus Relais in fiamme/ Matrice dolosa, chi è stato?

Temptation Island, location in fiamme! Nuovo dramma per il resort

Nelle ultime ore, la Sardegna sta vivendo ore drammatiche a causa di un incendio che sta devastando l’Oristanese. Nella parte sud della Sardegna, a a Santa Margherita di Pula, comune in provincia di Cagliari, arrivano però notizie di un altro incidente che hanno colpito l’Is Morus Relais, che il pubblico di Canale 5 conosce come location del reality di Canale 5 Temptation Island. Stando alle notizie trapelate, l’incendio si sarebbe verificato verso le 4 del mattino e sarebbe di tipo doloso. Alcuni ignoti avrebbero dunque agito deliberatamente per danneggiare la struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, domando le fiamme. Molte zone sono, tuttavia, state devastate: la zona grill del ristorante e quella benessere, ma anche alcuni uffici e la zona della terrazza. Circa sessanta persone, ospiti del resort, sono state evaquate per ragioni di sicurezza.

Incendio a Is Morus Relais di Temptation Island: stesso episodio lo scorso anno

Non è la priva volta che l’Is Morus Relais viene colpito da un incendio. Lo scorso anno, la struttura affrontò lo stesso problema. Anche allora l’incendio fu di carattere doloso e appiccato da ignoti. Le conseguenze furono abbastanza importanti, in quanto bruciò la sala congressi e una vettura posteggiata all’esterno dell’albergo. Inoltre, una delle persone impegnate nello spegnimento del fuoco subì conseguenze per l’inalazione del fumo. Sull’incendio che ha colpito la struttura che fa da location per le registrazioni di Temptation Island stanno ora indagando gli agenti del Nucleo investigativo antincendi.

