Incendio a Vimercate: colpito l’ex Polo Tecnologico Ibm/ Fumo visibile in tutta la Brianza

Nelle prime ore della giornata di oggi – domenica 19 maggio 2024 – vicino all’ex Polo Tecnologico dell’azienda informatica Ibm di Vimercate (provincia di Monza e della Brianza) è scoppiato un vasto incendio, immediatamente protagonista di numerose foto scattate anche a distanza di chilometri e circolate sui social. A riportare la notizia per primo, comunque, è stato il sito MonzaToday, secondo il quale non ci sarebbero state vittime o feriti per l’incendio a Vimercate, presto domato dal pronto intervento dei Vigili del fuoco.

Dalle primissime informazioni raccolte dalla redazione monzese, le fiamme sembrerebbero esserci originate da una cabina elettrica, forze danneggiata dal maltempo degli ultimi giorni e rimasta scoperta alle intemperie e, soprattutto, al rischio di cortocircuiti. Non è chiaro quanto abbiano impiegato i Vigili del fuoco a domare l’incendio a Vimercate, ma è certo che – da un lato – le fiamme non si sono estese alla vicina struttura dell’ex Polo Ibm; mentre dall’altro lato la spessa coltre di fumo che si è sollevata è stata avvistata anche dal confine con la provincia di Lecco, precisamente (dimostra una foto ripresa da MonzaToday) nel territorio di Torre de’ Busi.

Incendio a Vimercate: pochi mesi fa un evento simile a Concorezzo

Insomma, l’incendio di Vimercate non avrebbe causato grandissimi danni ed attualmente le fiamme sembrano essere state estinte completamente; ma è certo che nella memoria di brianzoli si è riacceso il ricordo – neanche tanto lontano – del rogo che lo scorso 16 febbraio ha coinvolto un complesso industriale di via Primo Maggio a Concorezzo. In quell’occasione fu necessario l’intervento di oltre 60 Vigili del fuoco, 6 autopompe, altrettante autobotti e due autoscale: anche in quel caso – come a Vimercate oggi – l’incendio coinvolse un’azienda che produce dispositivi elettronici e scattò il monitoraggio della qualità dell’aria da parte di Arpa, che fortunatamente non rilevò nessun valore critico.

Spostandoci un po’ dall’area della Brianza, la redazione di BrindisiReport nella nottata tra sabato e domenica ha dato testimonianza di tre differenti roghi – in parte dolosi – che sono scoppiati nell’area del brindisino: coinvolte un’auto rubata pochi giorni fa; una barca all’interno di un rudere immerso nella vegetazione ed, infine, un appartamento vuoto a San Vito dei Normanni.











