Incendio aeroporto Catania/ Video, panico fra i viaggiatori: voli sospesi fino alle 14:00

Paura a Catania, presso l’aeroporto, dove si è verificato un devastante incendio nella tarda serata di ieri, che ha causato non poche ripercussioni sul traffico aeroportuale e sui passeggeri. Le fiamme, secondo quanto riferito dal sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, hanno iniziato a propagarsi poco prima della mezzanotte di ieri, di preciso attorno alle ore 23:29, ed hanno appunto interessato l’aeroporto internazionale di Catania Vincenzo Bellini. I pompieri intervenuti sul luogo del rogo hanno parlato di situazione “delicata e impegnativa” e sono stati impegnati a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza una struttura decisamente complessa come quella dell’aeroporto.

Inizialmente si parlava di stop dei voli fino alle ore 8:00 di stamane, ma poi, un secondo comunicato, ha prorogato il blocco degli aerei in arrivo e in partenza presso l’aeroporto di Catania fino alla ore 14:00 di oggi, lunedì 17 luglio 2023: “Causa incendio sviluppatosi in aerostazione – si legge sulla pagina ufficiale Twitter dell’aeroporto etneo – le operazioni di volo sono sospese fino alle 14:00 di lunedì 17 luglio. Non si registrano danni a persone. Ringraziamo VV.FF , enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”.

INCENDIO AEROPORTO CATANIA: LA PRIMA CHIAMATA ALLE 23:39

La prima chiamata ai soccorsi è giunta attorno alle ore 23:39, e sul posto si sono recati numerosi uomini del pompieri con i rispettivi mezzi. Una volta messisi in azione i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio, e nel contempo i passeggeri e i lavoratori sono stati costretti ad abbandonare di corsa l’aerostazione per via del denso fumo che aveva invaso lo stesso scalo.

La Sac aveva quindi comunicato che i voli sarebbero stati sospesi fino alle ore 8:00, ma in seguito, evidentemente alla luce della gravità di quanto accaduto, si è deciso di prorogare lo stop dei voli di altre 6 ore, portandolo quindi fino alle ore 14:00. Nel fuggi-fuggi generale, come specifica ancora l’agenzia Ansa, ci sono stati dei momenti di panico, fra chi gridava e chi piangeva, mentre il personale di sicurezza urlava “fuori, fuori tutti”. Fortunatamente non risultano al momento dei feriti gravi se non alcune persone intossicate dal fumo e visibilmente sotto choc per quanto accaduto.

