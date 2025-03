E’ il caos in queste ore all’aeroporto Heathrow di Londra, il principale della capitale britannica e di tutto il Regno Unito, a causa di un incendio di vastissime proporzioni che ha paralizzato l’intero scalo. Come riferisce la BBC, che sta seguendo live gli eventi dalla city, per via del rogo ovviamente l’aeroporto è stato chiuso e vi sarebbero ben 16.300 abitazioni rimaste senza elettricità a causa di un blackout enorme che si è venuto a creare subito dopo l’incendio.

La compagnia elettrica Scottish and Southern Electricity Networks ha pubblicato un appello su X affinchè chiunque abbia bisogno di corrente per motivi medici o per altri bisogni impellenti contatti gli stessi per trovare una soluzione. I voli interessati sono invece circa 1.300, come segnalato da Flightradar24, tutti cancellati e dirottati su altri scali. A questo numero si aggiungono altri 120 voli che erano in arrivo all’aeroporto Heathrow e che per forza di cose dovranno atterrare altrove, con lo scalo di Gatwick, l’altro grande aeroporto di Londra, in appoggio.

INCENDIO AEROPORTO HEATHROW LONDRA, IL PIU’ GRANDE IN UK

L’aeroporto dove si è verificato l’incendio è il più grande in assoluto del Regno Unito, con 1.300 voli fra atterraggi e decolli previsti ogni giorno, e con ben 83.9 milioni di passeggeri registrati nel 2024. Rimarrà chiuso per tutto il giorno a seguito di un rogo che è scoppiato presso la stazione elettrica che lo rifornisce e le cui cause restano per ora ancora ignote.

La chiusura è stata segnalata fino alle ore 23:59 di questa giornata, venerdì 21 marzo 2025, ma la direzione dello scalo ha già fatto sapere che potrebbero verificarsi ulteriori disagi anche nei prossimi giorni, invitando quindi tutti i viaggiatori a sospendere le prenotazioni fino alla prossima riapertura. A complicare ulteriormente la situazione, le 150 persone che sono state evacuate dalle proprietà limitrofe l’aeroporto, visto che l’incendio sta seriamente minacciando le loro abitazioni, per uno dei roghi più devastanti degli ultimi anni registrati oltre Manica.

INCENDIO AEROPORTO HEATHROW LONDRA, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

La National Grind, la società britannica che gestisce le reti elettriche e di gas nel Regno Unito, ha fatto sapere che l’incendio presso la stazione elettrica di North Hyde ha “danneggiato le apparecchiature, causando la perdita di energia elettrica nella zona. Stiamo lavorando alacremente per ripristinare la fornitura di energia elettrica il più rapidamente possibile e forniremo un aggiornamento il prima possibile”, si legge in una nota.

L’incendio sarebbe ancora in corso, a conferma di quanto il rogo sia stato devastante, e le fiamme starebbero interessando ancora un trasformatore all’interno della zona del rogo, così come fatto sapere poco fa dai vigili del fuoco di Londra. “Si prevede che i disagi aumenteranno – spiegano gli stessi pompieri – invitiamo le persone a evitare la zona il più possibile”. Sul posto almeno dieci autopompe e 70 pompieri, la caus dell’incendio, come detto sopra, rimane ancora sconosciuta.