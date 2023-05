Incendio al centro commerciale Le Vele di Desenzano/ Micro inquinanti nell’aria

Incendio nella giornata di oggi nel centro commerciale Le Vele di Desenzano. Le fiamme sono esplose poco prima delle 17 del 23 maggio e hanno interessato la copertura della struttura. Sul posto sono arrivati in pochi minuti squadre dei Vigili del fuoco da Brescia, Castiglione e Verona con 74 uomini messi in campo con l’ausilio di 8 APS, 6 autobotti, 2 autoscale, 1 carro aria, 1 carro schiuma. Il centro è stato evacuato immediatamente e il pronto intervento ha scongiurato la presenza di feriti.

Le fiamme avrebbero coinvolto gli uffici dell’Asst del Garda, l’ex Obi e un negozio di articoli sportivi al primo piano. Come spiega BresciaOggi, sul posto sono arrivate anche squadre della Protezione civile e carabinieri oltre ai vigili del fuoco. A circa mezz’ora dall’esplosione, sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

Le fiamme divampate da un ex negozio Obi

L’incendio che ha colpito il centro commerciale Le Vele a Desenzano sarebbe divampato all’interno di un magazzino dell’ex negozio Obi collegato al centro commerciale. Lì erano in corso dei lavori di ristrutturazione e avrebbero provocato l’esplosione. Immediate anche le ripercussioni sulla viabilità: il centro commerciale si trova infatti a poco meno di 3 chilometri dal casello autostradale di Desenzano.

Sul luogo sono arrivati anche i tecnici dell’Arpa per i rilievi che hanno mostrato la presenza in aria di inquinanti della combustione, tra cui lo stirene e ammoniaca. Sono stati posizionati dei campionatori ad alto volume che riveleranno la presenza dei micro inquinanti in aria tra cui le diossine. L’Agenzia regionale, come spiega BresciaOggi, ha consigliato al sindaco di emettere un’ordinanza di divieto frequentazione luoghi all’aperto e di chiusura delle finestre ai cittadini.

