Un vasto incendio ha divorato il monastero di Bernaga in cui San Carlo Acuti ha ricevuto la prima comunione: i video e le immagini

È stato (quasi) interamente divorato da un vasto incendio il monastero di Bernaga – piccola frazione del comune di La Valletta Brianza, alle porte di Lecco – con il rogo che è partito nella tarda serata di ieri e ha richiesto la quasi totalità della notte per essere domato: oggi, infatti, nel piccolo comune è stato il giorno della conta dei danni, ingenti per quanto riguarda la struttura del monastero di Bernaga e ancora incalcolabili dal punto di vista delle opere culturali che sono andate perse per sempre.

Stando a quello che è stato ricostruito nel frattempo, l’incendio al monastero di Bernaga sarebbe scoppiato ieri – sabato 11 ottobre 2025 – attorno alle ore 22 in cui è stato lanciato l’allarme alle autorità: all’interno della struttura c’erano 21 delle 22 suore romite ambrosiane che lì risiedono, ma essendo – fortunatamente – tutte raccolte in salotto per assistere alla Santa Messa di Papa Leone XIV sono state portate tutte in salvo senza alcuna ferita o intossicazioni dovute al fumo.

Devastante incendio al monastero di Bernaga: il tetto della struttura è andato completamente distrutto

Come dicevamo prima, l’incendio al monastero di Bernaga è durato per parecchie ore e complessivamente questa mattina – con alcune fiammelle ancora accese e le macerie impraticabili – si è presto notato che l’intero tetto era stato completamente distrutto, assieme a finestre e infissi di ogni tipo; mentre le suore dopo i primi momenti di choc hanno trovato alloggio dalle consorelle che vivono nell’area.

Ancora incerta, però, la conta dei danni all’interno del monastero di Bernaga – famoso peraltro per essere stato il luogo in cui San Carlo Acutis ha ricevuto la sua prima comunione – che ospitava numerose importati opere d’arte: secondo RaiNews dei quadri se ne sarebbe salvato solamente uno, ma il quotidiano locale MerateOnline sarebbero state salvate dalle fiamme molte più opere; mentre dalle prime informazioni sembra che l’incendio sia stato causato da un corto circuito.

Un vasto #incendio è scoppiato ieri sera nel #monastero della Bernaga a #Perego, una frazione di #LaValletta, nel Lecchese, luogo di culto dove ha ricevuto la comunione #CarloAcutis, da poco proclamato santo.

Le fiamme si sarebbero propagate per…https://t.co/zqhmkZ5sIh pic.twitter.com/0AlnTv3bSK — Massimo Sertori (@MassimoSertori_) October 12, 2025

L’incendio del monastero di Bernaga sembra quasi certamente doloso per vastità e portata, e se così fosse sarebbe da capire chi e perché ha eseguito questo sabotaggio. Ciò nonostante la statua di Maria è rimasta intatta. pic.twitter.com/qlpnEwpCXf — @CesareSacchetti (@CesareSacchetti) October 12, 2025