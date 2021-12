Incendio al World Trade Center di Hong Kong/ Video, 13 feriti e 1.200 evacuati

Stamane si è verificato un incendio al World Trade Center di Hong Kong. Come riportato da numerosi organi di informazione, a cominciare dall’edizione online del free press, Leggo, oltre 100 persone sarebbero intrappolate al 39esimo piano del grattacielo, ma fortunatamente le fiamme sono state quasi del tutto spente grazie ad un lavoro puntuale e preciso dei vigili del fuoco. In ogni caso vi sarebbero dei feriti, almeno 13 persone, mentre più di 1.200 sono state evacuate, comprese quelle che sono rimaste intrappolate sul tetto, mentre non risultano esservi delle vittime.

Migranti, più morti con Lamorgese che con Salvini/ Studio ‘Migrantes’: tutti i numeri

Fra coloro che sono rimasti coinvolti, otto persone che sarebbero state soccorse per problemi respiratori e portate poi in ospedale, e a complicare la situazione, il fatto che all’interno del World Trade Center di New York vi sia un centro commerciale, il Grafica. Le fiamme sarebbero scattate attorno a mezzogiorno ora locale, e le cause dell’incendio al momento risultano ancora incerte, con un’alta colonna di fumo visibile lontano dal distretto di Causeway Bay, la zona dove sorge l’edificio. In questo periodo, inoltre, il grattacielo è in fase di ristrutturazione e i suoi piani inferiori sono contornati da impalcature, e non è da escludere che le fiamme possano essere scaturite proprio dalla zona “in dissesto”.

Francesco Fredella/ "Baby gang Ancona? Togliete lo smartphone a questi ragazzi!"

INCENDIO AL WORLD TRADE CENTER DI HONG KONG: TUTTI I DETTAGLI

A complicare ulteriormente la situazione, la pandemia di covid ancora in corso, e la molta gente in strada per via dello shopping in vista delle festività natalizie. Come detto sopra, però, per il momento nessuno sembrerebbe essere rimasto coinvolto in maniera grave, ma le autorità hanno comunque inviato sul posto 15 ambulanze, oltre ad un dispiegamento massiccio di uomini dei vigili del fuoco e della polizia.

Numerosi i filmati postati sui social dove si vedono decine di persone intrappolate, in attesa dei soccorsi. La mente ha richiamato subito alle varie tragedie che si sono verificate negli ultimi anni, a cominciare da quella delle Torri Gemelle di New York, arrivando fino alla torre di Londra, la Grenfell Tower, dove morirono anche due italiani.

Baby gang Ancona, minacce alla madre del giovane aggredito/ Procura non risponde





© RIPRODUZIONE RISERVATA