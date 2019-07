Incendio alla Plaia di Catania, gente scappa in mare/ Video: fiamme anche a Ognina

Incendio a Catania, situazione di emergenza alla Plaia ed a Ognina: in corso gli interventi dei Vigili del fuoco per sedare le fiamme che hanno avvolto parte del territorio etneo. Come riporta Catania Today, a favorire il propagarsi dei roghi è stato il forte vento di scirocco : il comando provinciale dei Vigili del fuoco hanno confermato che ci sono 36 posizioni di interventi di soccorso aperte. I roghi riguardano principalmente boschi, sterpaglie e colture, ma la situazione più delicata riguarda la zona turistica-balneare alla Plaia: una squadra di pompieri è al lavoro per sedare l’incendio sviluppatosi su viale Kennedy. La strada è stata chiusa al transito, ecco la nota dei Vigili del Fuoco: «La gente che si trova nei lidi in questo momento, non deve allontanarsi dal mare e dalla battigia. Le squadre stanno lavorando e una cosa da evitare assolutamente è che si formino code di macchine in viale Kennedy».

INCENDIO CATANIA, IL VIDEO DELLE FIAMME

Dopo il rogo di ieri a Foggia, scatta l’allerta incendi a Catania: i colleghi de La Sicilia evidenziano che probabilmente all’origine delle fiamme ci sono cumuli di sterpaglie di terreni privati o una dannosissima cicca di sigaretta lanciata lungo l’Asse dei Servizi. Plaia di Catania ma non solo: un altro grosso rogo si è sviluppato nel quartiere di Ognina, precisamente in via Anfuso. Le fiamme si sono sviluppate dove sono presenti i ricoveri di fortuna di due famiglie di senzatetto. I residente sono stati evacuati, al lavoro i pompieri con un’autobotte ed un pick up. Rimosse, per motivi di sicurezza, delle bombole da alcune baracche. Nessuna conseguenza per fortuna: anche un cane è stato tratto in salvo grazie all’interno di un residente della zona. Qui di seguito vi proponiamo il video dell’incendio alla Plaia:





© RIPRODUZIONE RISERVATA