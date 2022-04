Incendio all’Isola dei Famosi 2022/ Tiburon in difficoltà: Guendalina se la ride e…

Incendio all’Isola dei Famosi 2022; cos’è successo?

Imprevisto seguito da un incidente all’Isola dei Famosi per i naufraghi. Nel corso del daytime andato in onda oggi, 14 aprile, che anticipa la diretta di questa sera, uno dei due gruppi ha dovuto affrontare un incendio. Ricordiamo che, dalla puntata di lunedì, il gruppo dei concorrenti in palapa è stato diviso in due squadre: Tiburón e Cucaracha. Divisi da un cordone, nessuna delle due può parlare con l’altra, pena una punizione; cosa che è accaduta ai Tiburón per colpa di Estefania Bernal.

Tutto il gruppo è stato perciò punito con lo spegnimento del fuoco per un’intera giornata. Il giorno dopo, il fuoco è stato riacceso, con grande felicità della squadra che, tuttavia, non è stata attenta nel gestirlo. Il paravento fatto con delle palme secche e della legna, creato per proteggere la fiamma, è andato a fuoco.

Incendio all’Isola dei Famosi 2022: la reazione di Guendalina Tavassi

In poco tempo le fiamme si sono sparse, incendiando tutte le palme secche che i naufraghi hanno dovuto immediatamente spostare per evitare che andasse a fuoco anche altro. La scena ha messo dunque in allarme in Tiburon ma ha invece divertito qualche naufrago dell’altra squadra, in primis Guendalina Tavassi che ha commentato con ironia: “Vedi? Si lamentavano che non avevano il fuoco”. L’episodio però si è concluso senza particolari conseguenze, se non un piccolo spavento da parte della squadra dei Tiburon.

