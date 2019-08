Incendio all’ospedale di Bergamo: morta una 20enne/ Otto pazienti intossicati

Incendio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: questa mattina, martedì 13 agosto 2019, un rogo si è sviluppato al terzo piano della torre 7 nel reparto di Psichiatria, morta carbonizzata una giovane paziente di appena 20 anni. Il bilancio consta anche di otto intossicati, immediatamente soccorsi dallo staff sanitario: niente da fare per la giovane vittima, che era contenuta a letto come spiega l’Eco di Bergamo. Sul posto sono giunte tre squadre di Vigili del fuoco – due da Bergamo e una da Dalmine – ed è stata avviata un’indagine interna per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia ed accertare eventuali responsabilità: non è ancora chiara l’origine delle fiamme che hanno invaso tutto il terzo piano dell’istituto. Tutta la torre è stata evacuata ed in questi minuti si sta provvedendo a trasferirei pazienti del reparto di Psichiatria negli ospedali di Treviglio, Leno e Alzano Lombardo.

INCENDIO OSPEDALE BERGAMO, LA NOTA DEL PAPA GIOVANNI XXIII

Bergamo News spiega che sono 67 i pazienti evacuati dal personale medico e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni delle otto persone rimaste intossicate nel corso dell’incendio. Secondo le prime informazioni a disposizione, la giovane vittima di Osio Sotto era stata ricoverata lo scorso 8 agosto 2019 e – dettaglio da confermare – sembrerebbe che sia morta per le ustioni dalle fiamme partite dal suo letto. L’azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII ha spiegato in una nota che «purtroppo non è stato possibile raggiungere una paziente, la cui camera di degenza è stata completamente invasa dal denso fumo e delle fiamme, che si sono sviluppate in pochi istanti. Quando i vigili del fuoco l’hanno raggiunta era troppo tardi e hanno potuto solo constatarne il decesso», rimarcando che «la Direzione e tutto il personale sono profondamente scossi e addolorati da quanto è accaduto. Un’indagine interna è già stata avviata, offrendo massima collaborazione agli inquirenti».

#Bergamo 12:00, intervento per incendio ospedale Papa Giovanni XXIII: fiamme spente. Durante le operazioni rinvenuto un corpo di una persona priva di vita. In corso verifiche #13Agosto pic.twitter.com/HMWJu96eLk — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 13, 2019





