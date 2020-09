Incendio Ancona/ Video, fiamme alte 10 metri al porto: rischio di nube tossica

Un incendio impressionante si è sviluppato durante la notte appena passata, quella fra martedì 15 e mercoledì 16 settembre, in quel di Ancona. Il rogo è avvenuto precisamente nella zona del porto della nota città marchigiana, fra l’ex Fiera della Pesca e l’Area Zipa. Le prime fiamme sono comparse dopo le ore 23:00 ed hanno attirato l’attenzione delle autorità che si sono recate sul luogo interessato con un imponente dispiegamento di mezzi. Sul posto, infatti, numerose squadre dei vigili del fuoco, sia di Ancona quanto delle città vicine, leggasi Macerata e Pesaro. In totale sono state 12 le autobotti movimentate con l’aggiunta di due autoscuole. Fortunatamente, dopo circa tre ore di lavoro incessante (erano le 2:00 di notte più o meno), i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a dichiarare il rogo sotto controllo. Resta il fatto che l’incendio è stato spettacolare nella sua drammaticità, con le fiamme che sono state avvistate nel cuore della notte da chilometri di distanza, con l’aggiunta di un inquietante fumo nero.

INCENDIO ANCONA, FIAMME ED ESPLOSIONI

In base a quanto riferito dai colleghi de Il Resto del Carlino, l’incendio si è sviluppato di preciso in uno dei capannoni dell’ex Tubimar, azienda che produce tubi in acciaio, per poi spostarsi, alimentato dal vento, e allargarsi al deposito di Ancona merci. A preoccupare le autorità, subito dopo lo scoppio dell’incendio, la nube che si è sviluppata e il rischio che bruciassero sostanze tossiche. Le fiamme hanno infatti distrutto l’ex Tubimar e stavano minacciando un deposito di metano, con tutto ciò che sarebbe potuto succedere. Fortunatamente, grazie anche all’orario in cui si è sviluppato l’incendio, non si sono verificati dei feriti, e gli operai presenti in zona, come ad esempio quelli della Skalo, che produce pesce congelando, sono riusciti a mettersi in salvo e a scappare. Sono inoltre esplose alcune bombole di acetilene, di conseguenza si sono verificati numerosi boati nel corso della notte. Il comune ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre in via precauzionale in attesa poi che arrivino i risultasti delle analisi dell’Arpame dell’Asur.

Furioso incendio nella zona produttiva portuale di Ancona. pic.twitter.com/hc1Il3JS3t — Tgr Rai Marche (@TgrMarche) September 15, 2020





