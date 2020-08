Incendio Aprilia, fiamme in azienda rifiuti/ Video choc: paura per nube di fumo nero

Intorno alle 20.00 di ieri sera, un grosso incendio è stato segnalato ad Aprilia, in provincia di Latina. Nel dettaglio, come spiega La Gazzetta del Mezzogiorno, fiamme e fumo hanno travolto letteralmente una azienda che tratta rifiuti, la Loas, nell’area artigianale della città, lungo una traversa di via del genio Civile. Stando alle immagini trapelate dai video caricati online e da quanto riporta oggi LatinaToday, pare proprio che l’incendio sia stato devastante. Sul posto sono prontamente giunte le squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore prima di riuscire a tenere sotto controllo le fiamme che, da quanto si apprende, avrebbero divorato carta, vetro e materiale plastico causando una spaventosa colonna di fumo nero. le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a questa mattina. Durante tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta e bonificato l’intera area anche con l’aiuto del personale di movimento terra dei vigili del fuoco.

INCENDIO APRILIA, FIAMME IN AZIENDA RIFIUTI: IL VIDEO

L’incendio ad Aprilia ha visto numerosi uomini dei Vigili del fuoco impegnati non solo a domare le fiamme ma anche la densa colonna di fumo nero che ha subito fatto temere il peggio. Le fiamme si sarebbero estese anche su parte delle strutture dei capannoni rendendo ancora più complesse le operazioni di spegnimento. La nube di fumo nero fino a questa mattina continuava ad essere ben visibile facendo preoccupando la popolazione locale, sebbene si fosse di gran lunga schiarita. Fortunatamente dopo un lungo lavoro anche supportato dalla presenza degli agenti della Polizia Locale che hanno vigilato l’area di intervento, l’incendio sembra essere sotto controllo. Saranno gli accertamenti dell’Arpa adesso a stabilire la natura del rogo e l’impatto avuto sull’area interessata. Sul posto, nella serata di ieri, come rammenta LatinaOggi, era intervenuto anche il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, il quale aveva invitato i residenti di Aprilia, Borgo Montello e del litorale romano a tenere in via precauzionale le finestre chiuse e a non restare all’aria aperta.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO



© RIPRODUZIONE RISERVATA