Incendio Asiago: un morto/ Bruciano un’abitazione e la vicina caserma dei carabinieri

Una vittima nelle scorse ore ad Asiago, a seguito di un violento incendio. Nella nota località veneta in provincia di Vicenza, le fiamme sono divampate nella notte appena passata, quella fra venerdì 20 e sabato 21 marzo, intaccando un edificio e la vicina caserma dei carabinieri. Stando a quanto raccolto dai colleghi di Fanpage, il rogo si è sviluppato nel giro di pochissimo tempo, intaccando prima la mansarda di un immobile, per poi appunto estendersi alla vicina caserma dei carabinieri. In base ad una prima ricostruzione vi sarebbe una vittima, anche se al momento non è dato sapere di chi si tratta, visto che l’identità della persona deceduta non è stata resa note. Si sa invece che l’allarme sarebbe scattato attorno alle ore 4:30 di oggi, e una volta lanciato, sul posto si sarebbero fiondate diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Schio, nonché da Bassano del Grappa e dal comando vicentino.

INCENDIO ASIAGO: ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

L’intervento dei pompieri è stato lungo e tutt’altro che semplice, e gli stessi hanno dovuto lavorare con autopompe e autoscale per domare le fiamme, evitando che andassero ad intaccare altri edifici limitrofi. Per capire le proporzioni dell’incendio, basta sapere che le fiamme erano visibili da tutta la cittadina dell’altopiano, nonché il relativo fumo propagato, come mostrano le numerose immagini circolanti sul web in queste ultime ore. La vittima si trovava all’interno dell’immobile da cui sono scaturite le fiamme, e non sarebbe quindi un militare dell’arma dei carabinieri. Le operazione di spegnimento dell’incendio stanno proseguendo ancora, e solo al termine si potrà iniziare ad indagare per cercare di capire da dove siano realmente scaturite le fiamme, e se si è trattato di un incendio accidentale (come si presume), o se di un atto volontario. Sono attesi aggiornamenti nel corso di tutta la mattinata.



