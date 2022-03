Incendio Belluno, fiamme devastanti sopra Longarone/ Video, si pensa a rogo doloso

Un devastante incendio in provincia di Belluno, sopra Longarone, sta devastando ettari di terreno dalle ore 22:00 di ieri sera. L’area dove è scoppiato il rogo, come fatto sapere dai media, è quella fra Igne e Soffranco, vicino alla strada regionale 251, e le prime fiamme si erano palesate ieri mattina, ma l’incendio sembrava sotto controllo. Nel pomeriggio di ieri, poi, il rogo ha aumentato di intensità costringendo le autorità ad intervenire per chiudere alcune strade nonché la ferrovia Belluno-Calalzo. Nonostante l’uso dei Canadair, gli aerei speciali per spegnere appunto gli incendi di vasta portata, il fuoco si è esteso per diversi chilometri sul pendio montuoso, andando ad invadere Agordino e la Valbelluna.

Non è certa l’origine dell’incendio in quel di Belluno ma vi è il forte sospetto che si tratti di un incendio doloso, e la siccità di questo periodo non sta senza dubbio aiutando le operazioni dei vigili del fuoco, per via della forte presenza di terreni secchi e aridi. “La situazione è piuttosto preoccupante perché i Canadair non riescono a pescare acqua a causa del fumo sul Lago di Santa Croce”, ha spiegato Roberto Padrin, sindaco di Longarone. “Questo porta l’incendio a scendere e quindi ad avvicinarsi sempre di più alle case”.

INCENDIO BELLUNO: IL COMMENTO DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE BOTTACIN

Il primo cittadino ha proseguito: “Il fronte dell’incendio si è abbassato di molto, ma per fortuna non c’è vento. La situazione è abbastanza preoccupante e abbiamo allertato anche alcune case. Abbiamo chiesto ad alcune famiglie di monitorare la situazione. Altrettanto faranno Enel, Terna, Vigili Del Fuoco e Rfi”. Sulla questione è intervenuto anche l’assessore Bottacin, che ha in parte smentito il problema del lago, spiegando: «Problemi a rifornirsi dal lago per la siccità di questo periodo? No, le operazioni si svolgono facilmente. E’ chiaro – ha proseguito – che se abbiamo vietato alcune attività perché sino pericolose, il rischio di incendi esiste». In merito alla probabile natura dolosa dell’incendio scoppiato in provincia di Belluno, Bottacin storce il naso: «Le statistiche ci dicono che il 50% degli incendi è di origine colposa ed il 30% dolosa. Ma ad evento ancora in corso non è possibile formulare ipotesi».

