Incendio Brugherio, MagniPlast a fuoco: nube tossica?/ Colonna di fumo e fiamme alte

Un incendio di generose dimensioni è divampato a Brugherio attorno alle 22 della serata di oggi, martedì 13 luglio 2021, costringendo i vigili del fuoco a una lunga nottata di lavoro extra e non certo preventivato. L’allarme, come detto, è scattato all’incirca due ore fa e il rogo ha interessato un capannone di via Bruno Buozzi, precisamente quello in cui sorge la MagniPlast, avvolta da fiamme altissime e da una nube di fumo nero visibile anche da numerosi chilometri di distanza. Il fuoco si è propagato proprio nelle immediate vicinanze dell’autostrada A4, senza tuttavia raggiungerla.

Non sono ancora disponibili molte informazioni in merito all’accaduto, anche se, stando a quanto filtra dal Comune brianzolo, a incendiarsi sarebbe stata la porzione superiore del fabbricato, con particolare riferimento al tetto. Non si conosce neppure l’entità dei danni al momento riportati internamente ed esternamente dalla struttura, visto e considerato che, prima di procedere con tale stima, occorre prioritariamente spegnere le fiamme e i vigili del fuoco intervenuti in loco stanno già adoperandosi per centrare l’obiettivo il prima possibile.

INCENDIO A BRUGHERIO: INTERVENTO DI SPEGNIMENTO IN CORSO

Le forze dell’ordine che stanno intervenendo in questi minuti a Brugherio per sedare l’incendio di grosse proporzioni sprigionatosi nella serata odierna presso la ditta MagniPlast dovranno anche contenere il rogo. Considerata la situazione, come riferiscono i colleghi di “Monza Today”, è altamente probabile che l’attività dei vigili del fuoco si protrarrà per molte ore, in quanto l’area interessata può definirsi decisamente estesa.

In via Buozzi, oltre agli uomini del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, sono giunte anche le ambulanze con a bordo l’équipe sanitaria del 118 (allertate a scopo preventivo: al momento non si ha notizia di persone coinvolte nell’incendio, né dovrebbero esserci feriti, ndr). Maggiori informazioni saranno disponibili nei prossimi minuti: per ora, la fotografia che giunge da Brugherio è quella di una notte illuminata a giorno da un fuoco tanto inaspettato quanto poco gradito, contro il quale i pompieri saranno costretti a lottare ancora parecchio, prima di avere la meglio.

