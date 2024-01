Incendio Cavenago: fiamme in un capannone industriale/ Video: nube tossica visibile a km di distanza

Nella mattinata di lunedì 22 gennaio un incendio è divampato a Cavenago, di Brianza, in un capannone industriale dell’azienda Planet Farms, che si occupa di agricoltura verticale. Sono accorsi immediatamente sul posto i vigili del fuoco, al lavoro per domare le fiamme. La colonna di fumo che è scaturita dopo l’esplosione è visibile dall’A4, a meno di un chilometro di distanza dall’azienda, spiega TgCom24. Sul posto sono arrivate squadre della sede di Monza mentre il comando dei vigili del fuoco di Milano ha inviato 5 squadre per un totale di circa 25 uomini.

Le fiamme sono divampate da alcuni capannoni, generando un denso fumo che si è alzato con un’imponente colonna visibile anche a diversi km di distanza. Il sindaco di Cavenago Davide Fumagalli ha lanciato un avvertimento, invitando i cittadini a tenere le finestre chiuse per evitare che entri il fumo tossico: al momento non si registrano né feriti né intossicati. Il primo cittadino è poi arrivato sul luogo dell’incendio per gestire la situazione in prima persona. Nel capannone industriale dell’azienda Planet Farms sono giunti anche i tecnici dell’Arpa, per analizzare la nube generata dalle fiamme.

Incendio Cavenago. L’Arpa: “Tecnici al lavoro da stamattina”

In merito all’incendio esploso a Cavenago, in Brianza, l’Arpa Lombardia ha fatto sapere sui social: “I nostri tecnici, già da questa mattina, sono impegnati a Cavenago di Brianza per un incendio che sta interessando il capannone di un’azienda alimentare. In corso le verifiche ambientali”. E ancora, leggendo sulla pagina del sito dedicata: “I nostri operatori, dotati di strumentazione portatile PID, stanno effettuando i primi rilievi sulla qualità dell’aria. Vista la presenza degli inquinanti tipici della combustione, si consiglia precauzionalmente di tenere le finestre chiuse. I tecnici lavorano in collaborazione con il servizio meteorologico di Arpa Lombardia che in tempo reale informa sulla direzione dei venti”.

Inoltre l’Arpa fa sapere che “è stato allertato il Gruppo Specialistico di Contaminazione Atmosferica per valutare, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’installazione di un campionatore ad alto volume per il monitoraggio in continuo dei microinquinanti”. Il Comune di Cavenago ha invece scritto sui social: “È in atto un esteso incendio in via Santa Maria in campo, i Vigili del Fuoco sono già in azione da questa mattina. Il Sindaco insieme alle forze dell’ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche ARPA per l’estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre”.

Spaventoso incendio divora il capannone della Planet Farms di Cavenago, la più grande vertical farm d'Europa pic.twitter.com/6TUVZPjjE2 — Local Team (@localteamit) January 22, 2024













