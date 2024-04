Incendio Copenaghen Vecchia Borsa/ Video, rogo devastante, edificio in fiamme e caduta la guglia

Questa mattina si è verificato un grave incendio in quel di Copenaghen, capitale della Danimarca. Nel dettaglio, come si legge su TgCom24.it, il rogo si è verificato alla Vecchia Borsa, nel centro storico della stessa città. Le fiamme, come si evince anche dai numerosi filmati pubblicati in queste ore, hanno fatto crollare la guglia dell’edificio, alta ben 54 metri, che era in fase di ristrutturazione. Il direttore della gestione delle emergenze a Copenaghen, Jakob Vedsted Andersen, ha commentato dicendo: “E’ un rogo molto, molto esteso. Stiamo cercando di domarlo e dovremo lavorare a lungo”. Diverse parti del tetto dell’edificio sono crollate e metà del palazzo è invece in fiamme, a conferma appunto delle parole dello stesso Andersen.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto nel giro di pochi minuti, stanno cercando di salvare l’edificio ma i lavori sono estremamente complicati visto che la Borsa ha un tetto in rame sotto cui i soccorsi non possono passare, come aggiunge ancora TgCom24.it. Il palazzo della Vecchia Borsa ha un enorme valore artistico anche perchè al suo interno vi si trova una collezione d’arte: fortunatamente le opere sono state tratte in salvo e messe in sicurezza nella sede del governo e del parlamento, che si trova lì vicino.

INCENDIO COPENAGHEN VECCHIA BORSA: LA STORIA DELL’EDIFICIO

La Borsa è stata costruita nel 17esimo secolo ed è uno degli edifici più antichi che si trovano in quel di Copenaghen. Venne fatta realizzata dal re Cristiano IV e costruita fra il 1619 e il 1640, e si trova appunto vicino al Parlamento danese, il Palazzo di Christiansborg, e l’edificio ha ospitato nel corso degli anni gli scambi della Borsa valori, precisamente fino agli ’70, dopo di che i suoi uffici sono stati adibiti a sede della Camera di commercio danese.

Al suo interno c’è una vasta raccolta di opere d’arte, alcune delle quali sono andate in fumo purtroppo. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire quali siano le cause che hanno provocato l’incendio e la polizia nazionale, attraverso X, ha fatto sapere che l’area è stata completamente bloccata: “Stiamo assistendo a uno spettacolo terribile”, hanno fatto sapere.

Incendio #Copenaghen, il momento del crollo della storica guglia del Børsen, costruito tra il 1619 e il 1640 per volere del re Cristiano IV. La guglia raffigurava quattro draghi le cui code si attorcigliano e simbolicamente si diceva che proteggessero dai nemici e dal fuoco… pic.twitter.com/MqcsvFQzvJ — Ultimora.net (@ultimoranet) April 16, 2024













