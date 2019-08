Incendio Faenza, brucia deposito Lotras/ Video, fiamme e fumo: “Chiudete le finestre”

Un vasto incendio è divampato a Faenza stanotte. Il rogo è in corso dall’una di stanotte presso il magazzino Lotras, in via Deruta, nella zona industriale alle porte della città. Impressionante la colonna di fumo che si è alzata, come mostra una foto diffusa dal Comune. A tal proposito l’amministrazione comunale consiglia di «uscire solo se necessario» e quindi di «chiudere le finestre», evitare attività sportive all’esterno o avvicinarsi alla zona. Il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi sull’incendio spiega: «L’acre fumo nero sprigionato dal rogo fa pensare stiano bruciando componenti e accessori auto in plastica stoccate nel magazzino». Le fiamme sono accompagnate da vari scoppi e hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili anche a diversi chilometri di distanza, oltre che dalla A14. Sul posto sono intervenute 7 squadre dei vigili del fuoco da Faenza, Forlì, Bologna e Ravenna, oltre ai tecnici Arpae. Ma ci sono anche carabinieri e polizia per agevolare le operazioni, infatti hanno provveduto alla chiusura della strada.

INCENDIO FAENZA, BRUCIA DEPOSITO LOTRAS DA QUESTA NOTTE

Le stesse raccomandazioni sono state rivolte dal Comune di Ravenna ai residenti del capoluogo per l’incendio. Anche la Protezione Civile, come riportato dal Resto del Carlino, ha allertato i residenti nelle immediate vicinanze del capannone raccomandandosi di tenere chiuse le finestre e di non uscire e recarsi nelle vicinanze per curiosare. A causa dell’incendio divampato nella notte a Faenza in un magazzino della logistica, la linea ferroviaria Faenza-Ravenna-Lavezzola era stata inizialmente interrotta e sostituita da autobus alternativi. Ma poi è stata ripristinata, quindi la circolazione dei treni è ripresa regolarmente. Il rogo si è sviluppato attorno alle 00.30, ma questa mattina il deposito della Lotras – che contiene materiale vario, da ceramiche a gomma – ancora bruciava. E le immagini che arrivano sono impressionanti. Per fortuna non si registra alcun ferito. Comunque le strade attorno al capannone sono tutte chiuse, riporta il Resto del Carlino, per permettere le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri.





© RIPRODUZIONE RISERVATA