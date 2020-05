Incendio grattacielo Dubai, a fuoco torre Abbco/ Video, droni per domare rogo

Pubblicità

Un devastante incendio avvenuto nelle scorse ore ha mandato quasi completamente in fumo l’Abbco Tower, grattacielo di 48 piani sito in quel di Sharjah, a nord di Dubai. Le fiamme sono improvvisamente divampate attorno alle ore 21:00 locali di ieri sera, avvolgendo totalmente l’edificio per uno scenario davvero spettrale. Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine, che giunte sul posto hanno fatto evacuare tutte le persone presenti all’interno dell’edificio, anche se alcune di esse sono rimaste ferite. Sette infatti coloro che hanno ricevuto cure sul posto dai paramedici, ma il bilancio, vedendo le proporzioni dell’incendio, sarebbe potuto essere ben più grave. A riferire le notizie circa i feriti è stato Sami Khamis Al Naqbi, direttore della Difesa civile di Sharjah. Massiccio l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono recati presso l’edificio alto 190 metri anche con dei droni, oltre che con una decina di vigili del fuoco e una dozzina di camion.

INCENDIO GRATTACIELO DUBAI, FIAMME NELLA TORRE ABBCO: INDAGINI IN CORSO

Una scena, vista la sua spettacolare drammaticità, che ha ovviamente attirato una marea di curiosi, e sono stati tantissimi coloro che si sono riversati nelle strade, oppure ai balconi, e che armati di smartphone hanno ripreso il tutto. Le immagini sono state postate sui social network e nel giro di breve tempo hanno fatto il giro del mondo. La torre Abbco è uno dei grattacieli più alti dell’Emirato Arabo di Dubai, costruita nel 2006 dopo che i lavori erano iniziati l’anno precedente. Al suo interno troviamo ben 36 diversi parcheggi residenziali, e in ognuno dei 48 piani, quasi tutti ad uso abitativo, vi sono dodici appartamenti. Sul posto si sono recati assieme ai pompieri anche le forze dell’ordine che stanno cercando di capire cos’abbia scatenato l’incendio. Al momento sembrerebbe essere escluso il dolo, ma il quadro sarà più certo nelle prossime ore. Di seguito il video dell’incendio.





