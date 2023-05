Incendio in cantina a Faenza/ Esplosioni ripetute e fiamme alte: personale evacuato

Un terribile incendio è scoppiato alla cantina Caviro, in via Convertite 8 a Faenza. Le fiamme, come riportato da Il Resto del Carlino, si sono iniziate a diramare intorno alle ore 12.00. Innumerevoli le chiamate dei residenti ai Vigili del Fuoco, che si sono precipitati sul posto con vari mezzi, anche dalle località vicine come Lugo, Castel Bolognese e dalla centrale di Ravenna. In totale sono all’opera dieci squadre. I dipendenti dell’azienda, intanto, sono stati fatti evacuare.

Immagini auguri buona festa della mamma/ Fiori e cuori: "L'amore di una madre è pace"

Le colonne di fumo sono alte diversi metri, tanto che l’incendio è visibile anche dalla A14, dove si sono formate delle code. Inoltre, si continuano a udire delle forti esplosioni ripetute, provenienti dai quindici silos da 200 mc che si trovano nella cooperativa vitivinicola e che sono stati interessati dalle fiamme. All’interno dell’azienda è presente infatti un reparto che si occupa della lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione, tra cui l’alcol etilico. Un elemento che ha fatto sì che il fuoco si propagasse ulteriormente a dismisura.

Supplica alla Madonna di Pompei, video/ Zuppi: seguire Maria, non c’è vita senza pace

Incendio in cantina Caviro a Faenza: Vigili del Fuoco all’opera

Al momento, in base a quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, non si registrano feriti a causa dell’incendio alla cantina Caviro a Faenza. Le persone che erano all’interno della cooperativa vitivinicola sono state evacuate con successo. Sul posto si sono recate numerose ambulanze per prestare assistenza ai dipendenti. Per ragioni di sicurezza, il Comune ha invitato i cittadini a portarsi ad almeno un km di distanza dall’industria. È stato attivato anche un numero per l’emergenza: 0546 691349.

A commentare quanto accaduto è stato anche il sindaco Massimo Isola. “In questi minuti abbiamo appreso che purtroppo una grossa azienda nella zona di via Morgagni è stata interessata da un grande incendio. I Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto al lavoro per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire”, ha scritto in un post su Facebook.

Danimarca demolisce i quartieri-ghetto/ “Immigrati sfrattati e integrati a forza”

🔴 #Faenza (RA), dalle 12 #vigilidelfuoco impegnati con dieci squadre per l’#incendio in una distilleria, interessati dalle fiamme 15 silos da 200 mc di alcol. Nessuna persona risulta coinvolta, operazioni in corso [#8maggio 12:50] pic.twitter.com/518hAkHHf8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 8, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA