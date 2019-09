Incendio in fonderia Costa di Mezzate/ Bergamo, video nube fumo nero: ferito 50enne

Un grave incendio scoppiato questa mattina in un forno della Fonderia Augusta di Costa di Mezzate (Bergamo) da ormai diverse ore sta divorando la struttura e in particolare il tetto dell’azienda specializzata in acciai speciali per l’industria meccanica, chimica e petrolchimica. Lo riferisce L’Eco di Bergamo, sottolineando come una grande nube di fumo nero, ben visibile anche a diversi km di distanza dal rogo, si sia alzata in cielo portando all’intervento di sei squadre di Vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine e Romano di Lombardia, impegnati da ore in complicati tentativi di arginare le fiamme. Il rogo, scoppiato intorno alle 9 di mattina di oggi, martedì 10 settembre 2019, si è propagato dal forno al resto dell’azienda con molta velocità.

INCENDIO IN FONDERIA COSTA DI MEZZATE (BERGAMO)

Secondo quanto riportato da Areu, la conseguenza più grave dell’incendio scoppiato questa mattina alla fonderia di Costa di Mezzate, in provincia di Bergamo, è il ferimento di un uomo di 50 anni, che a quanto pare sarebbe caduto nel tentativo di allontanarsi velocemente dal forno che aveva preso fuoco. L’uomo, con ogni probabilità un dipendente della struttura, è stato medicato sul posto dai sanitari arrivati a bordo di un’ambulanza e di un elicottero, ma avrebbe riportato gravi ustioni in diverse parti del corpo. Le fiamme, nonostante il pronto intervento dei pompieri, che fin da subito si sono portate sul luogo dell’incendio, a 3 ore dallo scoppio del rogo non sono state ancora domate. Sono stati allertati anche il personale Ats Bergamo e il Comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo. Qui sotto un video della nube di fumo nero proveniente dalla fonderia.





