Incendio in un casolare a Robecco sul Naviglio/ 10 squadre dei Vigili del Fuoco in azione

Dieci squadre dei vigili del fuoco di Milano sono intervenute, dalla mattinata di sabato 14 ottobre, per fronteggiare un incendio sviluppatosi in un fienile di 700 metri quadrati in via don Primo Mazzolari a Robecco sul Naviglio, in provincia del capoluogo milanese. Le fiamme hanno lambito l’intero casolare, completamente distrutto. I pompieri hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare il rogo a causa della presenza del fieno, che ha continuato ad alimentare il fuoco nonostante il tempestivo intervento delle squadre.

Come spiega Fanpage, l’intero casolare appartiene a una società agricola che si occupa di allevamenti per produzione di latte. Vicino al casolare, presenti anche le stalle con gli animali al proprio interno. Tanta la paura anche per gli stessi bovini. Ad alimentare le lingue di fuoco è stato il materiale accumulato all’interno, che ha richiesto così un lungo intervento di molte ore. Necessario anche il personale del movimento terra munito di ruspe.

Incendio in un casonale a Robecco sul Naviglio: nessun ferito

Secondo la ricostruzione de il Giorno, la lunga colonna di fumo è salita nel cielo della frazione di Casterno a Robecco sul Naviglio poco dopo le 7.30. Ad andare a fuoco, un capannone adibito a fienile dell’azienda agricola BoPa in via don Primo Mazzolari. Le fiamme hanno distrutto l’interno della struttura tanto da richiedere l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco, ben 10, tutte munite di autopompa, botte e scala.

“Abbiamo sentito dei piccoli scoppi e siamo usciti di casa a vedere cosa stesse accadendo, subito dopo abbiamo visto la colonna di fumo bianco che saliva” ha raccontato un residente a Il Giorno. Nonostante il brutto incendio, nessuno è rimasto ferito: a scopo precauzionale, però, è stata inviata sul posto un’ambulanza. Anche tra gli animali delle stalle vicine non ci sarebbero vittime.

