Incendio in un nightclub a Istanbul: almeno 29 morti/ Fiamme divampate durante i lavori di ristrutturazione

Incendio in un nightclub a Istanbul: incidente durante i lavori di ristrutturazione?

Un incendio scoppiato in un nightclub a Istanbul, in Turchia, ha provocato 29 morti. Il locale, come spiega l’Ansa, al momento del rogo era chiuso per lavori di ristrutturazione: si trova al piano terra di un edificio residenziale di 16 piani nel quartiere di Besiktas. Dopo il divampare delle fiamme, cinque persone sono state fermate e sottoposte ad un interrogatorio: tra queste c’è il gestore del nightclub e un responsabile dei lavori di ristrutturazione. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire quanto accaduto nel locale, chiuso al pubblico.

Feto nel freezer a Roma: coppia denunciata per occultamento di cadavere/ "Non volevamo lasciarlo"

Il governatore di Istanbul, Davut Gul, ha spiegato che le cause dell’incendio non sono ancora note agli inquirenti, che stanno appunto ascoltando i testimoni e raccogliendo prove per comprendere la dinamica dei fatti. Le persone morte potrebbero essere coinvolte nei lavori di ristrutturazione, secondo una prima ipotesi.

Pierina Paganelli, dietro il delitto c'è davvero un quinto uomo?/ L'ipotesi 6 mesi dopo l'omicidio

Incendio in un nightclub a Istanbul: 29 morti. Feriti in ospedale

I media turchi riportano che a causare l’incendio che ha ucciso 29 persone in un nightclub a Istanbul potrebbe essere stata un’esplosione “nei pressi del palco”. Il ministro della Giustizia Yilmaz Tunç ha aggiunto che “è stato emesso un mandato di arresto per 5 sospetti, tra cui 3 funzionari del posto di lavoro, il direttore responsabile e 1 persona responsabile della ristrutturazione”. Oltre alle 29 vittime ci sarebbero almeno una decina di feriti, trasportati in ospedale in gravi condizioni.

Strage Altavilla, trasferimento urgente per Barreca/ Spostato nel carcere di Enna, l'avvocato protesta

L’incendio nel locale turco sarebbe scoppiato intorno alle 13:00 in via Yildiz Posta, a Besiktas, quartiere situato nel versante europeo della città. L’ipotesi è che ci sia stata un’esplosione al piano inferiore dell’edificio e che le fiamme si siano propagate proprio a partire dal palco del nightclub. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, il personale medico e la polizia. L’incendio è stato immediatamente spento ma per le 29 vittime non c’è stato niente da fare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA