Incendio in una palazzina: donna morta/ Udine, 74enne soffocata dal fumo

Dramma nella notte in provincia di Udine, dove un incendio in una palazzina di Tricesimo ha provocato la morte di un’anziana donna di 74 anni. Secondo le prime indiscrezioni rese note da Il Gazzettino online, la vittima sarebbe soffocata dal fumo provocato dalle fiamme che sono divampate nella palazzina dove abitava. Altre nove persone sono state messe in salvo dai vigili del fuoco prontamente intervenuti. Secondo quanto emerso, le altre persone si sarebbero svegliate e viste circondate dalle fiamme, per questo si sarebbero rifugiate sul terrazzo riuscendo così a mettersi in salvo pur non avendo altra via di fuga, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 3 di notte. La palazzina interessata dall’incendio è uno stabile Ater di tre piani, prontamente fatto evacuare. Sono in tutto circa una decina le persone, tra cui alcuni bambini, tratte in salvo. Qualcuno è stato successivamente accompagnato in ospedale per gli accertamenti medici del caso.

Non sono ancora del tutto note le cause che hanno scatenato l’incendio nella palazzina in provincia di Udine. Secondo alcune indiscrezioni la causa potrebbe essere ricercata in un possibile corto circuito. Attualmente la struttura composta da sei appartamenti risulta del tutto inagibile. Ulteriori dettagli sono stati aggiunti da UdineToday che ha svelato anche l’identità della vittima. Si tratta della 74enne Renata Ellero. La donna viveva da sola al primo piano del palazzo coinvolto dal rogo e con ogni probabilità l’anziana sarebbe morta dopo essere rimasta intossicata dal fumo. Inutili i tentativi messi in atto dai soccorritori giunti sul posto che hanno tentato di rianimarla senza però riuscirci. L’incendio sarebbe da ricondursi ad un problema di natura elettrica proprio al primo piano della struttura. La palazzina non ha subito danni strutturali ma sarà comunque necessario l’intervento di una ditta specializzata per la rimozione delle sostanze tossiche depositate nel vano delle scale.

