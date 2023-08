Incendio Johannesburg: a fuoco un palazzo occupato/ Strage Sudafrica: almeno 74 morti di cui 12 bambini

È di 74 il bilancio dei morti dell’incendio che oggi ha devastato un edificio di cinque piani nel centro di Johannesburg, come reso noto dai servizi di emergenza della città. Il portavoce dei servizi di gestione delle emergenze Robert Mulaudzi ha spiegato: “Siamo ora a 74 vittime e 43 feriti che sono stati trasportati in varie strutture sanitarie”. Come spiegato alla BBC da un’inquiliana che viveva abusivamente nel palazzo, l’incendio è scoppiato durante un blackout. Secondo la donna, ci sarebbe stata un’interruzione di corrente con un forte rumore simile a spari e in seguito un’esplosione.

Africa: nuovo golpe in Gabon dopo Niger/ Quirico: "fallimento Macron, ‘Francafrique’ crolla pezzo per volta"

Secondo la BBC, si tratterebbe di un vecchio edificio, dichiarato inagibile: il palazzo sarebbe stato occupato da bande che offrivano in affitto illegalmente le sue stanze. In ogni stanza vivevano fino a dieci persone: gli edifici di questo tipo sono spesso privi di acqua corrente e a causa dei numerosi allacciamenti elettrici illegali necessari per fornire energia, è molto facile che scoppino incendi.

Mons. Pezzi: “Papa Francesco? Nessuna logica imperialista”/ “Incoraggiava i giovani al dialogo per la pace”

Difficile il riconoscimento delle vittime

Come spiegato dal capo della protezione civile della città, Robert Mualaudzi, l’incendio di stanotte a Johannesburg ha distrutto l’edificio di cinque piani: questo appartiene alla municipalità di Johannesburg, ma era abbandonato e occupato abusivamente. L’edificio si trova in un quartiere di vecchie costruzioni semi abbandonate e occupate abusivamente da immigrati illegali, come sottolineato dall’Ansa. Al momento il bilancio parla di 74 vittime ma potrebbe aumentare. Mulaudzi ha spiegato: “Ogni piano è un insediamento abusivo, e quelli che stavano cercando di scappare sono rimasti intrappolati”. Tra le vittime, anche 12 bambini.

Boom di persone senzatetto nel Regno Unito/ Almeno 125 mila bambini vivono in ostelli e B&B

Secondo la testata Newzroom Afrika, il riconoscimento delle vittime sarà particolarmente complesso poiché i corpi sono bruciati e non riconoscibili. Nelle varie foto pubblicate si vedono una serie di corpi avvolti in coperte e teli stesi in strada. Il Sudafrica ospita una grande quantità di immigranti africani: le statistiche parlano di 2,9 milioni di immigrati su una popolazione di 60 milioni, ma il numero potrebbe essere più alto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA