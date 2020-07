Incendio Life Elettronica Modena/ Colonna fumo nero in cielo, rischio nube tossica?

Un incendio di discrete proporzioni si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1° luglio, a Modena, presso lo stabilimento della Life Elettronica di via Giardini. Erano all’incirca le 14.45 quando, improvvisamente, si è levata una colonna di fumo nero in cielo (visibile da chilometri di distanza), che ha inevitabilmente richiamato l’attenzione di passanti e dipendenti, con questi ultimi che hanno evacuato l’edificio, portandosi in un luogo sicuro e assistendo da spettatori alle operazioni dei vigili del fuoco, intervenuti in loco con quattro squadre, i cui componenti hanno domato dopo un po’ di tempo le fiamme, scongiurando scenari peggiori e davvero più drammatici, dal momento che il rogo aveva già iniziato a estendersi e a intaccare le strutture limitrofe. Non sono ancora state chiarite le cause alla base dell’incendio della Life Elettronica (indagini delle autorità attualmente in corso), che sarebbero tuttavia da ricercare in alcuni materiali (si parla di cartoni) accatastati davanti alla porta d’ingresso del magazzino e che avrebbero preso fuoco per via delle temperature elevate della giornata odierna. Le notizie più belle, però, riguardano la totale assenza di vittime e di feriti e il fatto che non vi sarebbe alcun rischio di nube tossica. Decisamente peggio, invece, è andata a due automobili in sosta nelle immediate vicinanze: le vetture sono state danneggiate dal calore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA