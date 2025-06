Dramma la scorsa notte a Milano, dove una donna di 48 anni è morta gettandosi dal quarto piano di un palazzo, molto probabilmente per sfuggire ad un incendio. Secondo quanto riferisce Fanpage fra mercoledì 4 giovedì 5 giugno 2025 si è verificato un rogo in un condominio di viale Abruzzi e la donna in questione, originaria del Brasile (di professione infermiera), si sarebbe appunto gettata di sotto, un volo di una decina di metri che purtroppo non le ha lasciato scampo. Quando gli uomini del soccorso si sono recati presso l’abitazione incriminata, hanno ritrovato la 48enne in condizioni gravissime, dopo di che l’hanno trasportata in ospedale dove è morta poche ore dopo l’arrivo.

Gli inquirenti avrebbero già sentito in questura l’uomo che viveva con la vittima, visto che secondo alcuni testimoni i due avrebbero litigato nelle ore precedenti la tragedia, di conseguenza chi indaga sull’incendio sta cercando di capire se i due eventi siano collegati fra di loro: cosa è successo prima del rogo? Tra l’altro sembra che lo stesso uomo non fosse in casa al momento dell’incendio, ma sarebbe stato ritrovato in un bar in delle condizioni giudicate alterate.

INCENDIO MILANO, I DUBBI DOPO IL ROGO

Ad aumentare i dubbi il fatto che, come riferito dagli altri condomini, il palazzo non avrebbe mai registrato prima dei guasti elettrici o dei blackout, ed inoltre una signora ha parlato con Fanpage dicendo di aver sentito la 48enne urlare per diversi minuti prima che la stessa sia sia buttata di sotto, quasi sicuramente per scappare alle fiamme.

I vigili del fuoco che sono stati chiamati per spegnere l’incendio, sono stati impegnati per diverse ore per domare le fiamme, vista la vasta portate delle stesse, nel frattempo il condominio è stato interamente evacuato per precauzione, dopo di che, una volta che l’incendio è stato spento, gli stessi inquilini sono potuti tornare nelle proprie abitazioni, ad eccezione di quelli del quarto piano, quello dell’appartamento da cui è partito l’inferno. In totale Fanpage riferisce di ben 12 appartamenti ancora interdetti, di conseguenza parliamo di un palazzo di grandi dimensioni.

