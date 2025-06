E’ in corso un vasto incendio in quel di Roma, in particolare sulle colline di Monte Mario, una delle zone più suggestive della Città Eterna. Come riferito dai principali siti web online, da Repubblica a Il Messaggero, le fiamme sarebbero divampate attorno alle ore 10:00 di stamane, e avrebbero interessato una vasta area, tenendo conto che sul posto si troverebbero diversi vigili del fuoco, fra cui anche un elicottero. La polizia locale è intervenuta chiudendo un tratto di via Trionfale in entrambe le direzioni, mentre una tendopoli che si trova nella zona del rogo sarebbe stata evacuata per il rischio che le fiamme potessero intaccarla.

Come spiegato da Il Messaggero le fiamme sarebbero partite dal sottobosco e avrebbero dato vita anche ad un umo molto denso visibile da diversi chilometri di distanza, e lo testimonia le numerose chiamate ai vigili del fuoco di persone allarmate vedendo appunto ciò che stesse accadendo. Sul posto vi sono anche gli uomini della protezione civile che stanno partecipando con i propri mezzi alle azioni di spegnimento, nonché le autorità come la polizia municipale sopracitata e i carabinieri.

INCENDIO MONTE MARIO, IL PRECEDENTE DEL LUGLIO 2024

A complicare la situazione, specifica il quotidiano romano, la presenza di abitazioni e strutture sensibili, ma anche la natura del terreno da cui sono scaturite le fiamme. Purtroppo non è la prima volta che brucia la zona di Monte Mario in Roma, tenendo conto che già durante l’estate scorsa, a luglio 2024, si verificò qualcosa di simile, con decine di persone che furono evacuate, e un incessante lavoro dei soccorsi durato diverse ore.

Gli ambientalisti, memori di quell’episodio, hanno chiesto dei maggiori controlli della zona, una delle più naturali di tutta la capitale, ma anche patrimonio di molteplici biodiversità, con la speranza che incendi di quel tipo non si verificassero più, ma evidentemente qualcosa deve essere andato storto visto il nuovo rogo odierno.

