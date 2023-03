Incendio Novara, a fuoco fabbrica Kemi/ Video, nube tossica? “Chiudete finestre”

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando stamane la periferia di Novara, nota cittadina piemontese. Come riferito dai colleghi di Today, il rogo avrebbe causato un fumo nero e maleodorante visibile da ogni angolo della città, ed è divampato dall’azienda Kemi srl, che produce delle vernici, coloranti industriali e solventi. Lo stabilimento ha sede in quel di San Pietro Mosezzo, un comune che confina con Novara, in direzione nord est della città. Sul luogo segnalato si sono recati numerosi mezzi dei vigili del fuoco così come anche diverse ambulanze visto che si temono dei feriti.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che la colonna sarebbe visibile addirittura fino alla provincia di Milano tanto l’incendio è di proporzioni immane. In ogni caso per il momento non vi sono segnalazioni di persone che sono rimaste ferite o uccise, ma stando a quanto riferisce l’agenzia Agi, la situazione è in evoluzione, di conseguenza nulla sarà da lasciare al caso nelle prossime ore.

INCENDIO NOVARA: IL COMMENTO DELL’ASSESSORE E DEL SINDACO

All’Agi si è espresso anche l’assessore alla sicurezza del Comune di Novara Raffaele Lanzo, che ha spiegato: “Stiamo seguendo la situazione minuto per minuto, in collegamento con la prefettura e con Arpa. Siamoin attesa di avere notizie certe, ma è chiaro che c’è preoccupazione. Il consiglio che stiamo dando è quello di tenere chiuse le finestre”.

Così invece il primo cittadino di Novara, Alessandro Canelli, che ha aggiunto: “La raccomandazione vale a maggior ragione per le scuole e gli istituti scolastici della città: è molto importante che i bambini rimangano in classe con le finestre chiuse”. Sui social sono numerosi i video riguardanti questo grosso incendio scoppiato a Novara da stamane, fra cui quello che trovate qui sotto e che mostra la portata del rogo, fiamme di imponenti dimensioni e una colonna di fumo altissima: sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata.

