Incendio oggi Torino e Bassano del Grappa/ In fiamme azienda e una casa: una vittima

Doppio incendio oggi, venerdì 11 febbraio 2022, a Torino e a Bassano del Grappa. Una giornata in cui le fiamme purtroppo la fanno da padrona. Cominciamo con il rogo andato in scena in Piemonte, presso la ditta di autotrasporti “Speed” di via Pinerolo, a None. A darne notizia è Sky Tg24, che evidenzia come una colonna di fumo nero visibile a distanza si sia innalzata nella mattinata odierna, nella quale bancali e mezzi sono stati avvolti dalle fiamme, che hanno coinvolto anche un capannone adibito alla lavorazione dei lamierati.

In particolare, sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco provenienti da Torino Lingotto, Pinerolo, Rivalta di Torino e Carmagnola, oltre alle pattuglie dei carabinieri per gli accertamenti del caso. Non ci sono feriti o intossicati sino a questo momento e la speranza e che la situazione rimanga invariata anche con il trascorrere delle ore.

INCENDIO OGGI TORINO E BASSANO DEL GRAPPA: NELLA CITTADINA VENETA HA PERSO LA VITA UNA DONNA

Un altro incendio si è registrato oggi, come detto, a Bassano del Grappa. In questo caso i vigili del fuoco sono dovuti intervenire presso un’abitazione privata, dove una donna ha perso la vita dopo essere stata trasferita in ospedale e un uomo (il marito), ha rimediato gravi ustioni. Come riporta “Il Gazzettino”, i pompieri del locale distaccamento hanno fatto irruzione nell’alloggio dotati di autorespiratori, dal momento che l’appartamento era totalmente invaso dal fumo. I soccorritori “hanno prima rinvenuto un uomo, subito portato fuori, e, successivamente, con l’aiuto di una termocamera una donna disabile, che era allettata. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari e portato subito nel vicino ospedale”.

Per quanto concerne la donna, invece, essa è stata sottoposta a lungo a manovre di rianimazione da parte del personale sanitario in collaborazione con i vigili del fuoco e poi trasferita al nosocomio più vicino, dove tuttavia ha perso la propria battaglia per la vita. Attualmente “sono in corso accertamenti da parte dei tecnici vigili del fuoco presente con il personale del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) e il funzionario di guardia per comprendere le origini dell’incendio”.



