Incendio Origgio, a fuoco il noto locale Buena Vista/ Fiamme dal tetto, traffico in tilt

Un devastante incendio si è verificato nella scorsa notte, fra lunedì 5 e martedì 6 giugno, a Origgio, in provincia di Varese, precisamente presso il noto locale Buena Vista, disco pub molto frequentato in zona soprattutto dai più giovani. Il locale storico, situato in via Milani, non troppo distante da Saronno e dall’ex statale Varesina, è andato in fiamme attorno alle ore 3:30 per cause ancora da accertare. Fortunatamente il locale era chiuso visto che il lunedì è giorno di riposo, di conseguenza al suo interno non vi era alcuna persona.

Giulia Tramontano/ Impagnatiello svela dov'è l'arma: "Ho lavato il coltello e..."

Le fiamme, come riferisce il sito de IlSaronno, sono state avvistate dai numerosi automobilisti che passavano da quelle zone, visto che il Buena sorge nei pressi di una strada molto trafficata, e di conseguenza è scattata la chiamata ai vigili del fuoco che nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo dell’incendio per domare il rogo. Le operazioni di spegnimento sono durate fino alla mattina odierna, e alle squadre del distaccamento cittadino se ne sono aggiunte altre provenienti dai comandi della zona, mentre i carabinieri si sono recati sul luogo dell’incendio per deviare il traffico, che intanto è andato in tilt.

Bombardata diga Kakhovka a Kherson/ Russia e Ucraina si rimpallano responsabilità

INCENDIO ORIGGIO, A FUOCO IL BUENA VISTA: DANNO IMMANE IN VISTA DELL’ESTATE

I danni sono ancora da quantificare ma dalle immagini circolanti sul web si nota la struttura del tetto, che dovrebbe essere con travi in legno, completamente bruciata di conseguenza serviranno diversi giorni prima che il Buena Vista posso riaprire.

Si tratta senza dubbio di un evento molto spiacevole per i gestori del locale, che per giovedì prossimo, 8 giugno, avevano organizzato una classica serata per la chiusura delle scuole. Inoltre, verranno meno tutte le serate estive, tenendo conto che il Buena è un disco pub che prevede anche uno spazio all’esterno e che, come detto sopra, attira moltissimi giovani e meno giovani della zona. Una volta domate le fiamme scatteranno le indagini di rito per cercare di capire cos’abbia scatenato le fiamme e il successivo incendio.

Alluvione Macerata, strade allagate e disagi/ Video, cittadini evacuate, scuole chiuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA