Incendio Padova, rogo in palazzina: 24 persone ferite/ Mamma e bambino in condizioni gravi

Un gravissimo incendio si è verificato nella giornata di oggi in quel di Padova, precisamente alla Guizza. Attorno alle ore 5:20, così come segnalato da Today, è iniziato a bruciare il terzo piano di una palazzina di cinque piani. Le fiamme hanno ovviamente destato dal torpore tutti i residenti, a cominciare da coloro che abitano nello stesso stabile, e si sono vissuti dei veri e propri momenti di panico, in particolare durante l’evacuazione dell’immobile. In totale sono state evacuate 60 persone da 18 appartamenti e di queste ve ne sarebbero due in condizioni molto critiche, una madre con suo figlio.

Nessuno è rimasto ustionato, va precisato, ma molti di essi hanno respirato dei fumi tossici, fra le principali cause di morte durante un incendio, e di conseguenza sono stati ricoverati in ospedale. Sul luogo, una volta lanciato l’allarme, sono giunti nel giro di pochi minuti gli uomini dei vigili del fuoco di Padova, ma anche Abano Terme e dal distaccamento volontario di Borgoricco con tre autopompe, l’autoscala, il carro aria. In totale stanno operando venti pompieri coadiuvati dal funzionamento di guardia e l’attività principale è stata quella di concentrarsi che non vi fossero delle persone bloccate nell’edificio in fiamme.

INCENDIO PADOVA, 24 PERSONE FERITE DOPO ROGO A CONDOMINIO

Sul luogo dell’incendio di Padova anche gli uomini del personale sanitario del Suem, che si è recato sul posto con numerose ambulanze proprio per via delle tante persone coinvolte. Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio, che ora è spento e completamente controllato, e in questi momenti sono in corso le operazioni di bonifica e di controllo dei danni.

In tutto PadovaToday racconta di 24 persone coinvolte nel rogo, nessuna in pericolo di vita ma sarebbe delicato lo stato di salute di una mamma e del suo bambino che avrebbero evidenziato dai primi accertamenti dei valori di arbossiemoglobina elevati. L’area attorno all’edificio è stata transennata inibendola quindi al traffico: va comunque detto che i residenti sono rientrati nelle proprie abitazioni ma nel contempo si sta valutando l’agibilità del condominio al civico 5.

