Incendio Parigi sotto il Pont National/ Video Fiamme lambiscono tubi del gas

Incendio a Parigi sotto il Pont National, nel tredicesimo arrondissement della capitale francese. Paura e allarme sulle rive della Senna, come confermato dalla Prefettura cittadina, la quale, attraverso un messaggio veicolato attraverso i social e i media, ha reso noto che il traffico stradale è interrotto attualmente in ambedue i sensi di marcia alla Porte de Bercy. Inoltre, i vigili del fuoco transalpini, mediante un tweet, hanno assicurato che non ci sono al momento rischi connessi al crollo dell’infrastruttura e hanno chiesto ai residenti del quartiere di prestare cautela.

Quarta dose Israele, prof Ash “Siamo pronti”/ “Speriamo che la 3a duri più di 6 mesi”

Stando a quanto filtra da Oltralpe, il rogo sarebbe divampato nel cuore della notte da un furgone, che avrebbe improvvisamente preso fuoco, con le fiamme che si sarebbero propagate ai cavi che passano al di sotto del ponte. Così, i pompieri sono giunti di gran carriera sul posto alle 5 del mattino, tentando non solo di sedare l’incendio, ma anche e soprattutto di provvedere al tempestivo isolamento dei cavi e di alcuni tubi del gas, del riscaldamento e della corrente elettrica. In questo momento si sta ancora intervenendo per scongiurare qualsiasi possibilità di esplosione, mentre si valutano i danni subìti dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica.

"Non vaccinati si infetteranno di Covid, è inevitabile"/ Studio sulla variante Delta

INCENDIO PARIGI, VIDEO: PAURA NELLA CAPITALE FRANCESE, MA IL PEGGIO SEMBREREBBE PASSATO

Sono stati numerosi, nel frattempo, i cittadini di Parigi che hanno postato su Twitter e su Facebook le foto e i video dell’incendio, in cui viene mostrata una colonna di fumo che si solleva proprio all’altezza del Pont National. In altri, invece, si vedono gli uomini dei vigili del fuoco all’opera e impegnati sul posto.

Il ponte, fra l’altro, si trova nella porzione sud-orientale della città della Tour Eiffel, sormontando la Senna e mettendo in diretta comunicazione fra di loro gli arrondissement numero 12 e 13. La speranza è che il peggio possa essere davvero alle spalle.

Megan Rohrer primo vescovo trans della Chiesa luterana/ Pronome neutro e diritti Lgbt





© RIPRODUZIONE RISERVATA