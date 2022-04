Incendio piazza San Babila Milano/ Brucia un bar, a fuoco centraline vicino a metro

Nella tarda serata di ieri si è verificato un incendio in quel di Milano, precisamente nella centralissima Piazza San Babila, a due passi dal Duomo. Il rogo, come riferito dai principali organi di informazione online, fra cui il sito del Corriere della Sera, sarebbe scattato in un bar della zona a causa di un corto circuito provocato molto probabilmente dai dei cavi elettrici interrati. Sono stati momenti di paura ieri sera in piazza San Babila, dove le fiamme, il fumo denso e le sirene dei vigili del fuoco l’hanno fatta da padrone. L’incendio ha distrutto l’intero dehors del locale situato sotto i portici della stessa piazza poco prima delle ore 22:00 di ieri sera, domenica 3 aprile 2022.

Il rogo, come riferito dal quotidiano di via Solferino, è iniziato a divampare dalla base del palazzo che si trova all’angolo di corso Venezia, nei pressi delle scale del metrò, e nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato i pompieri, che hanno però dovuto prima attendere l’arrivo dei tecnici dell’A2a per togliere l’alimentazione della zona circostante, rimasta di conseguenza in blackout, senza corrente, per evitare di danneggiare la rete elettrica. Imponente il dispiegamento di mezzi di soccorso, con ben cinque squadre dei vigili del fuoco e cinque mezzi speciali, per un intervento che è stato di fatto registrato e mandato live sui social, visti i numerosi testimoni che si sono armati di smartphone per registrare quanto stesse accadendo

INCENDIO PIAZZA SAN BABILA MILANO: FIAMME SPENTE SOLO NELLA NOTTE

L’operazione di spegnimento è proseguita fino a notte inoltrata e la piazza è rimasta chiusa al traffico da tutte le direzioni fino a che non è stata ripristinata. E’ stata chiusa anche la fermata della metropolitana della linea rossa, anche se i treni hanno comunque circolato regolarmente per tutta la serata.

Resta da capire, come scrive il Corriere della Sera, quali siano le cause che hanno provocato il rogo, che dovrebbe essere partito da una centralina elettrica in un locale sotterraneo, poi alimentato dai cavi elettrici interrati di media tensione che passano al di sotto del bar bruciato. L’incendio ha danneggiato anche un altro negozio e causato altri danni per via del forte fumo emanato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ne ustionato.

