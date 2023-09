Incendio Roma, brucia capannone in zona Trullo/ Video della vistosa colonna di fumo nero

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in questa mattina di oggi, sabato 2 settembre 2023, la città di Roma. Nel dettaglio, come riferito da alcuni organi di informazione online a cominciare da Fanpage e Open, le fiamme stanno interessando la zona ovest della capitale, i quartieri di Trullo e Portuense. Come si nota dai vari filmati pubblicati sui social, in particolare X (ex Twitter), la colonna di fumo nero e vasta e densa, e proprio per questo è visibile da numerose zone della città. Non si hanno certezza in merito a ciò che starebbe bruciando ma secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe andare a fuoco un capannone adibito a magazzino situato in vicolo Monte della Capre.

Attualmente vi sono sul posto i vigili del fuoco nonché le varie forze dell’ordine e ovviamente sono attesi nel corso della giornata tutti gli aggiornamenti del caso per cercare di scoprire di più in merito a tale ennesimo incendio di Roma. Purtroppo l’estate 2023, che volge alla conclusione, ha visto scoppiare diversi incendi in quel della Città Eterna, l’ultimo lo scorso 29 luglio, una discarica di rifiuti abusiva, zona via di Ponte Mammolo, periferia est della capitale. L’incendio si era sviluppato in quell’occasione all’altezza del civico 61 e aveva coinvolto una serie di cumuli di rifiuti contenenti materiale vario nell’area della Valle dell’Aniene.

INCENDIO ROMA, NUMEROSI ROSI NEL CORSO DI QUESTA ESTATE

Un altro incendio era invece scoppiato in un deposito di rifiuti a Ciampino, Comune dell’aeroporto, interessando un’area di ben 20mila metri quadri. Situazioni che ovviamente comportano un dispiegamento di mezzi di soccorso, oltre che mettere in allarme la popolazione e soprattutto, il rischio di provocare dei fumi nocivi.

I roghi degli ultimi mesi sono stati alimentati anche dal grande caldo ma soprattutto dal problema immondizia che a Roma non sembra ancora trovare la quadra. Tornando all’incendio di apertura a Trullo, come detto sopra, si attendono notizie più dettagliate e certe anche per capire se vi siano eventualmente dei feriti.

