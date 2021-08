Incendio Roma, famiglie evacuate dalle case/ A Capena quartieri lambiti dalle fiamme

L’incendio divampato a Ferragosto a Capena, Comune ubicato alle porte della città di Roma, lungo la strada provinciale Tiberina, ha provocato grande paura e arrecato profondi e intensi disagi alla popolazione residente in loco. Il rogo, infatti, protrattosi sino a quest’oggi, lunedì 16 agosto 2021, è stato alimentato dal soffio incessante del vento, che altro non ha fatto se non spingere le fiamme in prossimità del centro abitato, con i quartieri residenziali letteralmente accerchiati da lingue di fuoco nei pressi della chiesa della Madonna delle Grazie.

Come riportano le agenzie stampa nazionali e gli organi di informazione locali, sono state evacuate a scopo precauzionale decine di famiglie, che hanno dovuto lasciare le proprie case. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, carabinieri forestali e guardie ambientali, con l’amministrazione comunale che ha immediatamente attivato il suo Centro operativo per coordinare e seguire i soccorsi.

INCENDIO ROMA, CAPENA IN FIAMME: IL SINDACO RACCONTA L’ACCADUTO

L’incendio di Capena è stato commentato in questi termini dal primo cittadino, Roberto Barbetti, presidente del Coc: “È appena terminato il presidio notturno a protezione della cittadinanza – ha dichiarato ai microfoni di agenzie e quotidiani –. Si sono avvicendati, in turnazione, carabinieri, vigili urbani di Capena, vigili del fuoco e Polizia provinciale. Nel corso della mattinata si valuteranno gli interventi più opportuni e necessari da compiere”.

Come ricordato da alcune testate laziali, l’area di Capena, avvolta dalle fiamme in queste ore, venne già colpita da un violento incendio nel 2017, in una zona pressoché identica a quella interessata in queste ore dal rogo. Non si conoscono, al momento, dettagli più precisi circa la natura dell’accaduto, ma, fortunatamente, stando a quanto trapela dall’area colpita dal fenomeno, non ci dovrebbero essere feriti, ma “soltanto” danni strutturali. Ulteriori aggiornamenti, in ogni caso, seguiranno nelle prossime ore, con l’emergenze che, via via, sta decisamente attenuandosi.

