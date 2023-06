Incendio Roma in palazzo in ristrutturazione a Colli Aniene/ Video, famiglie evacuate: un morto

Un incendio è divampato in un palazzo in ristrutturazione a Roma nella zona di Colli Aniene, in via Edoardo D’Onofrio. Il bilancio, come riportato da Ansa, è di un morto e una decina di feriti, mentre altre persone sono rimaste intossicate. La vittima è un uomo, il cui corpo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco nelle scale. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Le fiamme si sono propagate nel primo pomeriggio. I residenti hanno udito un boato e successivamente l’esplosione. Le cause sono ancora da appurare. Una prima ipotesi è che l’incendio sia partito da un’auto che era parcheggiata sotto l’edificio. Il fuoco sarebbe arrivato fino ad alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere, che a loro volta avrebbero coinvolto anche l’impalcatura. Il rogo ha coinvolto sette piani. Le famiglie che si trovavano nelle loro abitazioni sono state evacuate e si stanno sottoponendo alle cure dei medici.

Incendio Roma in palazzo in ristrutturazione a Colli Aniene: panico dei residenti

I video dell’incendio a Roma, scoppiato nel palazzo in ristrutturazione in via Edoardo D’Onofrio, nella zona di Colli Aniene, che sono stati pubblicati nelle scorse ore sui social network da coloro che sono presenti in zona, mostrano come i Vigili del Fuoco siano tuttora all’opera per domare le fiamme. Sul posto ci sono varie squadre con diversi mezzi, tra cui due autobotti e due autoscale.

I soccorritori hanno estratto almeno sette persone che presentano “problemi respiratori” e che per questo motivo sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Umberto I per ricevere le necessarie cure, mentre altre con condizioni meno gravi sono state affidate ai sanitari presenti sul posto. Il bilancio delle vittime e dei feriti è ancora in divenire. Il timore è che qualche residente sia rimasto bloccato all’interno dell’edificio a causa delle fiamme.

