A Roma, nel quartiere Tor Cervara, si è verificato stamane un incendio che ha interessato un edificio dismesso occupato da senzatetto

Un incendio è in corso in questi momenti in quel di Roma, presso il quartiere Tor Cervara. A segnalarlo, oltre ad alcuni portali online, è stata la pagina Instagram “Welcome to Favelas”, che precisa: “Roma, grosso incendio a Tor Cervara. Le fiamme sembrano essersi sprigionate dal palazzo dell’ex Guardia di Finanza, occupato abusivamente, di cui ci eravamo già occupati.” Secondo quanto riferito da Fanpage, l’incendio sarebbe iniziato attorno alle ore 7:00 di oggi, martedì 11 novembre 2025, e starebbe interessando un edificio disabitato situato in via Cesare Tallone, non troppo distante da Tor Sapienza.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono recati gli uomini dei Vigili del Fuoco con diverse unità, tenendo conto della portata delle fiamme, così come si può evincere dal filmato pubblicato dalla pagina Instagram di cui sopra. Purtroppo vi sarebbero delle persone all’interno dello stesso edificio, molto probabilmente dei senzatetto che hanno cercato un riparo, anche se il loro numero resta imprecisato.

INCENDIO A ROMA TOR CERVARA: QUALCUNO E’ RIMASTO COINVOLTO?

Non si sa inoltre se vi sia qualche ferito e se qualcuno sia rimasto coinvolto, visto che le loro condizioni di salute non sono note: probabilmente lo scopriremo solo una volta che le fiamme saranno state domate. Sul posto si sono recati anche gli uomini delle forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la zona, evitando che qualcuno potesse avvicinarsi, favorendo lo spegnimento delle fiamme ed eventuali soccorsi da parte del personale del 118.

Secondo quanto riferisce Fanpage, sul posto vi sarebbero due squadre di pompieri, mentre nell’aria si sarebbe diffuso un acre odore di bruciato; proprio per questo un utente di un gruppo Facebook della zona ha invitato i residenti a chiudere tutte le finestre. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata, con la speranza di ricevere notizie positive, ovvero che nessuna persona sia rimasta coinvolta.

