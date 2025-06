Incendio Roma vicino aeroporto di Fiumicino, su binari linea FL1, a Tor Carbone e nella Riserva Naturale Valle dell'Aniene. Anche treni regionali in tilt

INCENDIO ROMA VICINO AEROPORTO FIUMICINO: COSA SUCCEDE

Inizio settimana da dimenticare per chi viaggia e transita da Roma, a causa di un incendio scoppiato intorno alle 15:30 di oggi, lunedì 30 giugno 2025, nei pressi dei binari della linea ferroviaria FL1, che collega Orte con l’aeroporto di Fiumicino, passando appunto per la capitale. Il rogo è divampato all’altezza di Ponte Galeria e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, ma l’episodio sta avendo conseguenze sulla circolazione: i treni regionali che passano su quella tratta possono accumulare ritardi fino a 30 minuti o subire limitazioni, mentre altri convogli possono essere cancellati del tutto.

Sport: il 37,5% degli italiani ne pratica uno/ Report Istat: "Ginnastica il più popolare, cala il calcio"

INCENDIO ROMA E CAOS TRENI

Ad esempio, è stato sospeso il collegamento diretto tra la stazione di Roma Ostiense e l’aeroporto di Fiumicino per motivi di sicurezza. I pendolari e i viaggiatori che usano la linea FL1, così come le persone che devono raggiungere le navi da crociera partendo dall’aeroporto di Fiumicino, potrebbero avere problemi nei trasferimenti. In ogni caso, si consiglia di consultare il servizio di aggiornamento in tempo reale gestito in collaborazione con Astral, l’agenzia che si occupa di mobilità nel Lazio, per avere notizie sul traffico ferroviario.

Dove vive Clara: la casa da sogno della cantante milanese

INCENDIO ROMA, EMERGENZA ROGHI: LE ALTRE ZONE COINVOLTE

La situazione desta preoccupazione anche per via delle condizioni meteo e perché diversi incendi stanno colpendo Roma e dintorni, con i vigili del fuoco e la protezione civile al lavoro senza sosta. Per quanto riguarda Fiumicino, c’è un grosso incendio vicino all’aeroporto e ad alcune abitazioni. Oltre alle fiamme, c’è anche molto fumo, che potrebbe ridurre la visibilità vicino alle piste. Tuttavia, come precisato dal Corriere, attualmente l’aeroporto funziona normalmente.

Nel frattempo, Anas ha chiuso uno svincolo sull’A91 (Roma-Fiumicino) verso l’A12, nei pressi di Piana del Sole, per motivi di sicurezza. C’è poi un rogo che ha colpito la Riserva Naturale Valle dell’Aniene, area verde protetta della capitale, con il fumo visibile da gran parte della città. Boschi, campi e accampamenti abusivi sono stati completamente distrutti. Il fumo ha raggiunto i quartieri di Montesacro e Nuovo Salario, causando disagi. Un altro rogo è divampato a sud-est, a Tor Carbone, con le fiamme che minacciano due edifici che potrebbero essere evacuati in via precauzionale.

Omicidio Pierina Paganelli, Ezio Denti ai pm/ “Louis Dassilva? Movente di Loris Bianchi più forte. Mi disse…”