Incendio sede Cgil Lodi: “Tantissimo fumo”/ Rogo non doloso, c’è un’ipotesi

Incendio presso la sede della Cgil di Lodi nel pomeriggio di lunedì 5 aprile 2021, giorno di Pasquetta. Il rogo si è sprigionato all’interno dell’edificio ubicato in via Lodivecchio che, ovviamente, era chiuso a causa delle festività pasquali. Fortunatamente, però, l’allarme antincendio ha funzionato a dovere, allertando così i vigili del fuoco cittadini, intervenuti prontamente sul posto per sedare le fiamme e allontanando così il rischio di guai pesanti all’interno della struttura, anche se servirà comunque tempo per quantificare i danni provocati dalle fiamme.

Scuola, registro elettronico in down/ Attacco hacker piattaforma Axios: cosa succede

Come spiega a “Il Giorno” la segretaria provinciale Eliana Schiadà, “c’era tantissimo fumo e nella giornata di oggi la sede resterà chiusa al pubblico”. Nel contempo, si è iniziato a ragionare sulle modalità attraverso le quali possa avere trovato la sua genesi il rogo e l’ipotesi decisamente più probabile è quella legata a un fan coil, un ventilconvettore dal quale può uscire aria calda o aria fredda, al cui interno qualcosa sarebbe andato storto, facendo così scattare l’allarme e richiedendo l’arrivo dei pompieri con autopompa, campagnola e autoscala.

Neonato ustionato a Napoli sta meglio/ “Miracolo di Pasqua, ma serve ancora cautela”

INCENDIO CGIL LODI: IL PRECEDENTE DI TRE ANNI FA

L’incendio presso la sede della Cgil di Lodi, ubicata al piano terreno della Camera del Lavoro di via Lodivecchio, non rappresenta una notizia del tutto inedita. Infatti, già tre anni fa (era il 5 marzo 2018), un termoconvettore utile a riscaldare i locali posti al primo piano dell’edificio prese improvvisamente fuoco, probabilmente per un malfunzionamento o per un corto circuito impronosticabile, causando la fuga immediata da parte degli impiegati e la chiamata ai vigili del fuoco, che in tale circostanza decisero di intervenire con due mezzi. Il loro arrivo sul luogo del rogo, avvenuto con tempistiche celeri, ha evitato che si sviluppassero conseguenze peggiori. Va ricordato che a essere invasi dal fumo in quella situazione furono addirittura due uffici, uno dei quali – quello dedicato alla gestione delle pratiche connesse all’immigrazione in Italia – subì danni ingenti. La sede rimase chiusa per qualche ora, salvo poi essere riaperta regolarmente a partire dalle 11 di quella mattina. Ieri, 37 mesi dopo, un nuovo episodio di tale natura.

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi mar Adriatico M 3.0/ Ingv ultime notizie, continua lo sciame sismico

© RIPRODUZIONE RISERVATA