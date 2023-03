Incendio Sesto Fiorentino: morte due persone/ A fuoco abitazione, disabile in salvo

Un gravissimo incendio si è verificato nelle scorse ore a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, provocando la morte di due persone. Ad andare a fuoco, come riferisce l’edizione online dell’agenzia stampa, Ansa, un’abitazione sita in via della Sassaiola e secondo quanto emerso sembra che l’incendio sia scattato attorno alle ore 4:30 della scorsa notte. Le fiamme si sarebbero sviluppato dal piano terra di una casa monofamiliare composta in totale da due piani.

Quando sono stati allertati i soccorsi e i vigili del fuoco, l’abitazione era già completamente invasa dal fumo e per le due vittime non vi è stato nulla da fare: al piano di sopra sono stati rinvenuti un uomo e una donna che molto probabilmente sono deceduti per aver respirato dei fumi nocivi. I soccorritori hanno invece tratto in salvo una donna disabile che è stata in seguito affidata ai medici. Non è ben chiaro se vi siano altre persone coinvolte ne tanto meno le condizioni di salute della sopravvissuta. Inoltre, non si conoscono per il momento le cause che hanno provocato l’incendio presso l’abitazione di sesto fiorentino: in corso le indagini da parte delle autorità preposte.

INCENDIO A SESTO FIORENTINO: NELLA GIORNATA DI IERI UNA CLAMOROSA RAPINA

Il comune di Sesto Fiorentino era già salito alla ribalta delle cronache nella giornata di ieri a seguito di un maxi colpo alla gioielleria dell’Ipercoop: i ladri si erano portati via un bottino da ben 250mila euro. Dopo aver rubato un’auto hanno sfondato l’entrata principale del centro, nonché quella della gioielleria, riuscendo a portare via molti gioielli e preziosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsi, e il furto si è verificato presso la gioielleria Bluespirit, nota catena presente in vari altri centri commerciali d’Italia. Una volta che i ladri hanno eseguito il furto, hanno abbandonato l’auto nel parcheggio per poi scappare a bordo di un’altra vettura, un’Audi. Al momento i malviventi risultano in fuga e ricercati.

