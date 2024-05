Incendio su aereo Ryaniar partito da Bologna/ Atterraggio d’emergenza a Bruxelles: fuoco in cucina

Si è verificato un incendio a bordo del volo Ryanair FR3938 che è partito dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Il velivolo, come riferito da SkyTg24, è decollato stamane alle ore 10:00, ed era diretto verso l’aeroporto in Belgio di Charleroi. Alla luce del problema che è avvenuto lo stesso aereo è stato fatto atterrare in Lussemburgo attorno alle ore 11:30. Sembra che le fiamme, secondo quanto si apprende, siano scattate dalla cucina presente a bordo del velivolo, e una volta che l’aereo ha toccato terra sono intervenuti i pompieri che hanno prontamente spento le fiamme nel giro di pochi minuti. Stando a quanto si apprende i passeggeri sono stati fatti scendere e si trovano in attesa di un bus che sarà messo a disposizione della compagnia aerea di bandiera irlandese, dopo di che raggiungerà Bruxelles, la destinazione originaria del volo.

Non si hanno notizie di passeggeri feriti o di eventuale personale che è rimasto coinvolto di conseguenza l’incendio non ha causato alcun grave problema. Incerte invece le condizioni dell’aereo ma il fatto che sia riuscito ad atterrare senza problemi ci fa capire che le apparecchiature di bordo prioritarie hanno continuato a funzionare. Attendiamo eventuali aggiornamenti nelle prossime ore per conoscere qualche informazione in più su questa vicenda che appare ancora poco chiara.











